Portimão volta a promover Férias Desportivas a crianças e jovens

As Férias Desportivas, Culturais e Ambientais regressam a Portimão entre os dias 3 de julho e 11 de agosto, e as inscrições abrem amanhã.

As inscrições para a 31ª edição das Férias Desportivas de Portimão abrem amanhã, dia 8 de junho, às 09h00, para um programa que desafia as crianças e jovens do concelho a experimentar novas e diferentes atividades.

Entre os dias 3 de julho e 11 de agosto, as crianças e os jovens de Portimão com idades entre os seis e os 15 anos, podem ocupar os seus tempos livres no verão com as Férias Desportivas, um programa municipal que decorre durante a maior pausa escolar.

Com uma oferta rica em atividades desportivas, recreativas, culturais e de educação cívica e ambiental, as Férias Desportivas integram-se no programa municipal de ocupação de tempos livres denominado «Férias de Verão», que também contempla atividades no Museu de Portimão, na Biblioteca Municipal Manuel Teixeira Gomes, na Quinta Pedagógica de Portimão e no TEMPO – Teatro Municipal de Portimão.

As inscrições para as Férias Desportivas devem ser feitas online, aqui, podendo ser efetuadas em simultâneo para os três turnos.

No que diz respeito aos turnos, o primeiro decorre de 3 a 14 de julho, o segundo entre 17 e 28 de julho e o terceiro de 31 de julho a 11 de agosto, com atividades das 9h00 às 17h00, com pausa para almoço entre as 12h00 e as 14h30.

Aos pais das crianças que frequentam projeto das Férias Desportivas, é garantida toda a segurança, com o acompanhamento de coordenadores responsáveis da Divisão de Desporto e Juventude da Câmara Municipal de Portimão, secundados por 112 monitores, entre os 18 e os 25 anos, cuja responsabilidade é apoiar os participantes nas atividades previstas e ajustadas às suas idades.

São diversas as práticas desportivas que irão ocupar as crianças e jovens sendo possível, além das modalidades coletivas, experimentar ténis, ginástica, dança, surf, bodyboard, natação, frisbee, badminton, laser run, tag rugby, golf, BTT.

Também terão a oportunidade de praticar mini-golf e participar em atividades como idas a parques temáticos e aquáticos, e dias temáticos com insufláveis.

As inscrições nas Férias Desportivas têm um custo de trinta euros, estando incluídos o seguro de acidentes pessoais, transporte municipal entre atividades (sempre que a distância se justifique) e as ofertas do almoço e t-shirt, mochila e boné.

Colaboram no projeto as seguintes entidades: Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Portimão; Polícia de Segurança Pública; Centro de Ciclismo de Portimão; Clube de Ténis e Padel de Portimão; Clube Naval D. João II – Alvor; Clube Naval de Portimão; Portimão Surf Clube; Portimonense Sporting Clube; Portinado – Associação de Natação de Portimão; Portisub; GEJUPCE – Gil Eanes Juventude Portimonense Clube; Navibordo; Marina de Portimão; e Tic Tac Bike Tour; Bowling de Alvor; Alto Golf; Golfland; Zoo de Lagos; e Slide & Splash.

Férias Culturais e Ambientais

A edição deste ano contempla igualmente as Férias de Verão Culturais e Ambientais, cujas atividades terão lugar no Museu de Portimão, na Biblioteca Municipal Manuel Teixeira Gomes, na Quinta Pedagógica de Portimão e no TEMPO – Teatro Municipal de Portimão, ao longo de seis turnos semanais dirigidos a crianças e jovens entre os seis e os 12 anos, e que se desenvolverão das 9h00 às 17h00, com pausa para almoço entre as 12h00 e as 14h30.

As inscrições para as Férias de Verão Culturais e Ambientais têm um custo de 20 euros por turno/semana e podem ser feitas a partir do dia 20 de junho na página da autarquia, onde também será possível consultar informações relativas aos planos de atividade de cada núcleo.

No valor de inscrição estão igualmente incluídos o seguro de acidentes pessoais, e as ofertas do almoço e t-shirt, mochila e boné.

São parceiros deste projeto os Agrupamentos de Escolas da Bemposta, Eng.º Nuno Mergulhão, Manuel Teixeira Gomes, Poeta António Aleixo e Júdice Fialho, assim como as Juntas de Freguesia do concelho, sendo os principais patrocinadores das Férias de Verão 2023 a EMARP, o Zoomarine e a Sand City.

Resposta integrada de lazer para crianças e jovens, este projeto municipal é ímpar no país, quer pela longevidade, quer pela qualidade que caracteriza a sua idealização e desenvolvimento, estando marcada para as 21h00 de 11 de agosto a tradicional festa de encerramento, que reunirá no Portimão Arena todos os participantes, os seus familiares e a equipa de monitores.