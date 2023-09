Portimão volta a caminhar pelo cancro da mama no «Outubro Rosa»

A caminhada de sensibilização para a prevenção do cancro da mama, «Outubro Rosa», está marcada para dia 1 de outubro, na zona ribeirinha de Portimão.

A Câmara Municipal de Portimão volta a associar-se à iniciativa «Outubro Rosa – Mês da Prevenção do Cancro da Mama», organizada a nível nacional pela Liga Portuguesa Contra o Cancro, marcando para o próximo 1 de outubro mais uma caminhada de sensibilização «Outubro Rosa» que partirá às 10h00 da zona ribeirinha da cidade, junto à antiga Lota, rumo à Marina de Portimão.

Esta iniciativa está associada à causa social de sensibilização para a prevenção e identificação precoce do cancro, integrando o calendário regional de atividades do Instituto Português de Desporto e Juventude (IPDJ).

As inscrições podem ser feitas para o Grupo de Apoio de Faro da Liga Portuguesa Contra o Cancro, através de telemóvel (910 449 978) ou e-mail (grupoapoiofaro@ligacontracancro.pt), no Pavilhão Gimnodesportivo de Portimão (telefone 282 470 813 e e-mail secretaria.gimnodesportivo@cm-portimao.pt), ou nos seguintes locais: Pavilhão Desportivo da Boavista, Complexo Desportivo de Alvor, Complexo Desportivo da Mexilhoeira Grande e no próprio dia da caminhada, no secretariado a funcionar junto à antiga Lota de Portimão.

A entidade organizadora do «Outubro Rosa» sugere a cada inscrito a entrega de um donativo mínimo de cinco «laços», facultativos, estando assegurada a oferta de água e t-shirt para usar no dia da caminhada.

A campanha «Outubro Rosa» apela à participação de todos ao nível da informação e sensibilização para a importância da prevenção e deteção precoce do cancro da mama, além de apoiar a investigação e a formação em oncologia e relembrar o combate e a superação das mulheres que passam por este grave problema de saúde.

Em Portugal, são detetados anualmente cerca de 7.000 novos casos e registam-se 1.800 óbitos na sequência desta doença cancerígena, a segunda mais fatal causa de morte por cancro entre as mulheres.