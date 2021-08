Portimão: «Verão Azul» promove conversa entre Lídia Jorge e Afonso Cruz

Lídia Jorge apresenta-se com o livro «Em Todos os Sentidos», enquanto Afonso Cruz traz «O Vício dos Livros».

O município de Portimão, através da Biblioteca Municipal, realiza na próxima sexta-feira, dia 13 de agosto, às 18h30, uma conversa de escritores entre Lídia Jorge e Afonso Cruz, no âmbito da iniciativa «Verão Azul», no Jardim 1º de Dezembro.

Lídia Jorge, com o livro «Em Todos os Sentidos», mostrará a sua incursão na crónica do quotidiano com a sensibilidade e ética de sempre e estará à conversa com Afonso Cruz, autor de «O Vício dos Livros», que trará consigo a recolha de relatos históricos e curiosidades literárias, de reflexões e memórias pessoais.

Este encontro insere-se na iniciativa que se intitula «Verão Azul», um encontro literário em que cada autor convidado apresenta um livro do outro, partilhando leituras entre si e com o público.

O município de Portimão visa, com este projeto, «colorir com um pouco mais de azul o verão portimonense através dos livros e da palavra daqueles que os escrevem, dando alento aos escritores portugueses que no contexto da pandemia não puderam ter um contacto direto com os leitores».

Os encontros, sempre marcados para as 18h30, iniciaram-se com João de Melo («Livro de Vozes e Sombras») e João Pinto Coelho («Um Tempo a Fingir») e prosseguiram a 23 de julho, com Sandro William Junqueira («A Sangrada Família») e Ondjaki («O Livro do Deslembramento»).

Por fim, a 20 de agosto os protagonistas serão Nuno Júdice, com «Regresso a um Cenário Campestre», livro de poesia terminado na transição da epidemia para a pandemia, no qual o autor reflete sobre as transformações do tempo em que vivemos, e Luís Filipe Castro Mendes com «Voltar», onde o autor regressa como Ulisses a uma Ítaca de onde olha para um mundo que ficou à deriva.

Em cada um dos quatro encontros deste ciclo de conversas literárias tem decorrido uma minifeira do livro, dedicada exclusivamente aos autores presentes.