Portimão vai ser palco do Campeonato Nacional das Profissões

O Campeonato Nacional das Profissões vai decorrer no Portimão Arena e juntar centenas de participantes de sete regiões do país.

O município de Portimão prepara-se para receber o maior evento nacional de educação e formação, o Campeonato Nacional das Profissões – SkillsPortugal Portimão 2023, de 7 a 12 de março, no Portimão Arena.

Com provas a decorrerem entre os dias 8 e 10 de março, 350 jovens qualificados competem entre si, em mais de 50 profissões, numa competição que simula situações reais de trabalho

Na lista de jovens encontram-se 13 oriundos dos centros de formação do Algarve: Câmara do Comércio e Indústria Luso-Alemã – Centro DUAL Portimão; CEFP Faro; CEFP Barlavento; Agrupamento de Escolas Dra. Laura Ayres; Escola de Hotelaria e Turismo de Portimão e Escola de Hotelaria e Turismo de Vila Real de Santo António.

As provas inserem-se nas profissões de Cozinha, Receção hoteleira, Contabilidade e Gestão, Animação/Vídeo, Jardinagem Paisagística, entre outras.

Seomara Cabrita, de 21 anos, estudou Estética no Centro de Emprego e Formação Profissional do Barlavento e, teve oportunidade de passar por esta experiência, representando Portugal no WorldSkills Competition 2022 Special Edition.

«Através da experiência Skills percebi o significado do pormenor, da delicadeza, do conhecimento e o verdadeiro sentido de cuidar. Sinto-me bastante preparada e confiante para o mercado de trabalho, para cuidar dos meus clientes com todo o profissionalismo que adquiri nesta experiência única. Quero transmitir o meu conhecimento para outros jovens que queiram ingressar nesta área».

Numa espécie de Jogos Olímpicos das profissões, os participantes são atletas de alta competição nas categorias profissionais que representam.

Trata-se de uma prova dirigida a formandos entre os 17 e os 25 anos, que concluíram ou frequentam um percurso de qualificação na área da educação e formação profissional.

Para chegarem aqui, os concorrentes passaram por fases de pré-seleção e provas regionais e vão agora disputar, entre si, o título de campeão nacional em cada profissão.

Os participantes medalhados podem vir a representar Portugal na 8ª edição do Campeonato da Europeu das Profissões, que decorrerá em setembro de 2023 em Gdansk, na Polónia, e na 46ª edição do Campeonato Mundial das Profissões, que terá lugar em Lyon, França, em setembro de 2024.

No último Campeonato do Mundo das Profissões, Special Edition, Portugal conquistou duas medalhas de ouro, duas medalhas de prata, e quatro medalhas de Excelência.

O objetivo da competição é a valorização da formação e do trabalho desenvolvido pelos profissionais em áreas estratégicas e dos mais diferentes setores de atividade, permitindo o reconhecimento das profissões junto dos mais jovens e das empresas para o crescimento económico do país.

Além das provas, há seminários e debates com especialistas sobre temas relacionados com o emprego e a formação profissional.

Os números da Skills Portimão:

357 concorrentes; sete regiões do país representadas (Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo, Algarve, Madeira e Açores); 291 jurados; 55 profissões divididas em seis áreas profissionais; 84 entidades participantes; 180 voluntários; 8.500 visitantes; cinco seminários e 60 parceiros/patrocinadores.