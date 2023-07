Portimão recebe 4.500 peregrinos de todo o mundo na pré-JMJ

Em vésperas de JMJ Lisboa 2023, Portimão acolhe milhares de jovens peregrinos de 63 nacionalidades para o festival «Welcome to Paradise».

São cerca de 4.500 jovens peregrinos de 63 nacionalidades e 15 igrejas cristãs que chegam hoje a Portimão para o festival ecuménico «Welcome to Paradise», a decorrer na cidade até à próxima segunda-feira, dia 31 de julho, em preparação para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) 2023, marcada para Lisboa de 1 a 6 de agosto.

Considerado um dos maiores eventos pré-JMJ 2023, o festival decorre no âmbito da iniciativa nacional «Dias nas Dioceses», que em Portimão estará a cargo Comunidade «Chemin Neuf», possibilitando aos peregrinos conhecer as especificidades da igreja local, as pessoas e a região.

Por estes dias, as ruas de Portimão vão-se encher com os jovens participantes no festival que além de conhecerem a cidade, vão ainda poder conviver com turistas e residentes, num ambiente de pré-JMJ.

O programa está repleto de propostas que envolvem o corpo, a alma e o espírito, seguindo os valores da JMJ, decorrendo em vários espaços, desde o Parque de Feiras e Exposições e o Portimão Arena, quartel-general do evento, até à Igreja do Colégio, Igreja Matriz, Área Desportiva da Praia da Rocha, Pavilhão Gimnodesportivo de Portimão e TEMPO – Teatro Municipal de Portimão.

Entre muitas outras experiências, os jovens terão oportunidade de passear de barco pela costa, divertir-se numa noite de danças dos vários cantos do mundo ou até mesmo numa festa em pleno areal da Praia da Rocha, descobrir os sabores e a cultura portuguesa, assistir a um concerto de música clássica na Igreja Matriz (27 de julho, às 20h30), participar numa noite de louvor ou tomar parte numa corrida de beneficência em prol das crianças de rua nas Filipinas, que às 20h30 de 28 de julho tem como ponto de partida o Portimão Arena em direção à Praia da Rocha, com passagem pela zona ribeirinha.

Os peregrinos poderão ainda praticar mais de 25 modalidades desportivas e participar em 30 workshops, que abordarão temas como a vida espiritual, a ecologia, a vocação, a Bíblia ou a vivência cristã no mundo atual.

Arcebispos e bispos de todo o mundo

Nesta semana pré-JMJ, são esperados em Portimão o prefeito do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral (Santa Sé), cardeal Michael Czerny, o prefeito da Congregação para a Evangelização dos Povos (Santa Sé), cardeal Luis Antonio Tagle, o arcebispo de Montreal (Canadá), D. Christian Lépine, acompanhado pelos bispos auxiliares D. Alain Faubert e D. Franck Léo, e o arcebispo de Lille (França), D. Laurent Le Boulc’h.

Marcarão igualmente presença o bispo de Arras (França), D. Olivier Leborgne, o bispo de Langres (França), D. Joseph de Metz-Noblat, o bispo auxiliar de Bouaké (Costa do Marfim), D. Jacques Ahiwa, o bispo auxiliar de Bruxelas (Bélgica), D. Jean Kockerols, e o bispo do Algarve, D. Manuel Quintas.

Além destas personalidades, que serão palestrantes, estarão presentes o prior da Comunidade de Taizé, irmão Alois, e o superior geral da Comunidade do «Chemin Neuf», padre François Michon, igualmente oradores, assim como a especialista em neurociência, Juliette Gélébart, e a religiosa e influenciadora mediática nas redes sociais de França, irmã Albertine Debacker.

Ao nível artístico, destaque para os grupos de música das Igrejas Hillsong e Bethel, vindos respetivamente de Lisboa e dos Estados Unidos da América, bem como uma banda da Comunidade «Chemin Neuf»

Destaques da programação

Os participantes são acolhidos entre as 10h00 e as 17h00 no Portimão Arena, onde a partir das 20h15 terá lugar a festa de abertura do festival, com a apresentação de todas as delegações presentes.

O grande destaque do dia 27 será a missa de abertura do festival, marcada para as 12h15 no Portimão Arena e presidida pelo Bispo do Algarve, D. Manuel Quintas, havendo ao longo da manhã e no mesmo local inúmeras atividades («Tempo Forte»), entre testemunhos, ensinamentos de grandes oradores e show de louvor.

A sexta-feira, 28 de julho, vai ser pautada pelo «Ofício pela Unidade», agendado para as 18h00 no Portimão Arena, convidando à oração de todos, juntos pela unidade dos cristãos no mundo.

Por fim, no dia 30 de julho a festa de encerramento do festival «Welcome To Paradise» realiza-se a partir das 21h15 no Portimão Arena, celebrando uma semana em cheio, sob organização da Comunidade «Chemin Neuf» em parceria com a Paróquia de Nossa Senhora da Conceição e a Câmara Municipal de Portimão.

Um dos maiores eventos pré-JMJ

Promovido pela Comunidade «Chemin Neuf» desde 1993, este encontro ecuménico realiza-se anualmente na abadia francesa de Hautecombe, com cerca de 1.500 participantes de 40 países, sendo que, nos anos em que acontece a JMJ, é transferido para o país de acolhimento, alargando a participação a mais jovens cristãos.

De referir que as atividades do festival «Welcome to Paradise» estão reservadas apenas à participação dos jovens previamente inscritos no evento.

«Welcome to Paradise» Portimão 2023 em números:

4.500 – Participantes;

63 – Nacionalidades;

60 – Inscrições locais de jovens participantes e voluntários;

50 – Delegações;

28 – Idiomas falados;

15 – Igrejas cristãs;

18 aos 30 anos – Faixa etária dos participantes:

18.113 km – Maior distância percorrida por uma delegação (Nova Caledónia).