Portimão vai oferecer vales de compras a sete mil alunos do concelho

Vales de compras no valor de 15 euros vão ser oferecidos a todas crianças e jovens do pré-escolar ao 3º ciclo do concelho de Portimão.

São cerca de sete mil os alunos a beneficiarem da campanha «Valorizar o Comércio Local», em Portimão, que visa dinamizar a economia do concelho e contribuir «para que as crianças e jovens tenham um Natal mais alegre em família», aponta o município portimonense.

Repetindo a ação já realizada no passado ano, Portimão vai entregar sete mil vales de compras no valor de 15 euros a crianças e jovens do pré-escolar 1º ciclo, 2º ciclo e 3º ciclo, num montante global de 105.000 euros.

Com o principal objetivo de apoiar as empresas locais e as famílias, estes vales destinam-se à aquisição de presentes, «para que, neste ano difícil para todas as famílias, agravado pela crise económica que a Europa está a sofrer, após dois anos de pandemia causada pelo COVID-19, as crianças e jovens tenham um Natal mais alegre», acrescenta a autarquia.