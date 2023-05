Portimão vai investir mais de 2 milhões de euros em espaços verdes 

Portimão vai realizar trabalhos de manutenção e conservação de espaços verdes, estando abrangida uma área total de cerca de 41 hectares.

A Câmara Municipal de Portimão está a ultimar adjudicação da manutenção de mais de 40 hectares de espaços verdes em todo o concelho, por um período de três anos, ultrapassando os 2 milhões de investimento.

A autarquia de Portimão iniciou, em agosto de 2022, os procedimentos com vista à promoção de um concurso público relativo à prestação de serviços para a realização de trabalhos de manutenção e conservação de espaços verdes do município, para o que foram destinados 2.058.000 euros, estando abrangida uma área total de cerca de 41 hectares.

A dimensão e preparação do concurso, que incide sobre mais 6,4 hectares de espaços verdes relativamente ao procedimento antecessor, assim como os tramites formais e legais associados, têm resultado na demora da conclusão do processo de contratação, que, no entanto, já se encontra em fase final, apenas aguardando a obrigatória pronúncia das entidades externas competentes, em virtude do montante em causa.

Não obstante este facto, o município está ainda a «desenvolver todos os esforços de forma a rapidamente assegurar a manutenção essencial das referidas cinco áreas», assegura a Câmara Municipal de Portimão em nota de imprensa enviada à redação do barlavento.

Através da abertura deste concurso, a autarquia «pretende assegurar a manutenção dos espaços verdes de gestão municipal durante os próximos três anos«, explicam.