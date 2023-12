Portimão celebra 99 anos de elevação a cidade com várias inaugurações

Inauguração do Centro de Recolha Oficial de Animais, Casa Mortuária e Centro Interpretativo do Salva-Vidas marcam Dia da Cidade de Portimão.

As comemorações do 99.º aniversário da elevação de Portimão à categoria de cidade, que se assinala a 11 de dezembro, vão ser marcadas pela inauguração do Centro de Recolha Oficial de Animais, pela Casa Mortuária e Centro Interpretativo do Salva-Vidas, ambos em Alvor, e pelo lançamento da primeira pedra do futuro Parque Urbano junto ao Mercado Municipal da Av.ª S. João de Deus.

Da vasta programação também merecem destaque as entregas do Prémio Municipal do Voluntariado, já em quinta edição, e do Prémio Literário Manuel Teixeira Gomes, com apresentação da obra vencedora, assim como a Gala do Desporto – Homenagem aos Campeões Portimonenses e a inauguração da exposição relativa aos trabalhos premiados na 23.ª Corrida Fotográfica de Portimão, entre muitas outras iniciativas que refletem a dinâmica do concelho.

Atribuição de prémios ao voluntariado e à criação literária

O Dia Internacional do Voluntariado marca o primeiro momento oficial que terá lugar na terça-feira, dia 5 de dezembro, com a revelação dos vencedores da quinta edição do Prémio Municipal de Voluntariado nas categorias individual e coletivo, em cerimónia marcada para as 11h00 no pequeno auditório do TEMPO – Teatro Municipal de Portimão.

A cerimónia será antecedida da mesa-redonda «Voluntariado – Dar e Receber», marcada para as 10h00 no mesmo local, constando no painel de intervenientes, Nuno Cabrita Alves, presidente do Banco Alimentar do Algarve, Miguel Veiga, técnico da delegação algarvia do Instituto Português do Desporto e Juventude, Teresa Di Tria, voluntária da Refood e Marta Monteiro, coordenadora de Projeto DYPALL Network – Associação para o Desenvolvimento da Participação Cidadã.

Está agendada para as 18h30 do dia seguinte, 6 de dezembro, a entrega do Prémio Literário Manuel Teixeira Gomes, que decorrerá na Biblioteca Municipal de Portimão e vai contar com a presença do vencedor Pedro Almeida Maia, cuja obra «A Força das Sentenças» mereceu a distinção do júri da edição deste ano, composto por Idalina Rodrigues, Mila Mariano e Carlos Café, também presentes na cerimónia.

O município vai dedicar uma homenagem aos professores que durante o último ano letivo passaram ao regime de aposentação, no dia 7 de dezembro, pelas 16h00, no salão nobre dos Paços do Concelho de Portimão.

Tem inauguração marcada para as 15h00 de 8 de dezembro a nova Casa Mortuária de Alvor, edificada num terreno adquirido pelo município de Portimão junto ao Morabito e ao cemitério, no sentido de resolver as deficiências da capela da Misericórdia, onde atualmente se realizam as cerimónias fúnebres.

No café-concerto do TEMPO será lançado às 15h00 do mesmo dia o nº 3 da «Meridional – Revista de estudos do Mediterrâneo», editada pelo Instituto de Cultura Ibero-Atlântica, sediado na cidade, cuja apresentação estará a cargo de Manuel Frias Martins, presidente da Associação Portuguesa de Críticos Literários, havendo um apontamento musical pela Academia de Música de Portimão.

Uma hora depois, o Portimão Arena recebe a Gala do Desporto – Homenagem aos Campeões Portimonenses da Época 2022/2023, com a entrega de prémios aos atletas que, a nível individual ou coletivo, obtiveram títulos federativos internacionais, nacionais ou distritais, quer em representação das seleções nacionais, quer dos clubes, escolas ou universidades em que se encontram filiados.

Também serão distinguidas as entidades ou personalidades que, de forma relevante, contribuíram para o desenvolvimento e mérito desportivo do concelho ou do desporto em geral.

Fim de semana prolongado e repleto de momentos altos

Destaque no sábado, dia 9 de dezembro, para a inauguração às 11h30 do Centro de Recolha Oficial de Animais de Portimão, localizado na zona da industrial da Coca Maravilhas, que vem aumentar a capacidade de resposta do antigo canil.

Na mesma data vai ser assinalado o 16º aniversário do Mercado Municipal de Portimão, situado na Avª. S. João de Deus, com a inauguração às 10h00 da exposição «Bichinho da madeira», que reúne peças em madeira e outros materiais, sobretudo reciclados, da autoria dos artistas portimonenses Marta Silva e João Cláudio Marques, que poderão ser vistas até 15 de janeiro de 2024.

A exposição dos trabalhos premiados e a entrega dos prémios aos vencedores da 23.ª Corrida Fotográfica de Portimão, realizada este ano nas modalidades presencial e online, está igualmente marcada para 9 de dezembro, a partir das 17h00, no Museu de Portimão, onde ficará patente até 30 de março de 2024.

Ainda neste dia, a partir das 18h00, será possível assistir ao espetáculo de lançamento da programação da Passagem de Ano em Portimão, que terá lugar no largo da antiga lota.

Para 10 de dezembro, véspera do Dia da Cidade, foram programados dois eventos onde a música domina, o primeiro dos quais é a Gala Final do «Portugal a Dançar», a maior competição nacional de dança, que encherá o Portimão Arena de ritmos contagiantes a partir das 17h00, reunindo os três primeiros classificados das 12 localidades que integraram a competição.

A gala de talentos nacionais da dança começará às 17h00 e tem entrada gratuita, sujeita à disponibilidade de lugares e mediante levantamento prévio na bilheteira do Portimão Arena.

O outro ponto alto desta data será o Concerto Comemorativo do 99.º Aniversário de Elevação de Portimão, a cargo da Banda Sinfónica da PSP, que terá início às 21h00 no grande auditório do TEMPO.

Também neste caso, as entradas serão gratuitas embora sujeitas à disponibilidade da sala e mediante levantamento prévio na bilheteira do TEMPO a partir de 6 de dezembro.

Como é tradicional, as comemorações do Dia da Cidade, no dia 11 de dezembro vão arrancar às 9h30 no Largo 1º de Maio com o Hastear da Bandeira, onde vão participar a Fanfarra da Associação de Bombeiros Voluntários de Portimão, a Sociedade Filarmónica Portimonense, a Sociedade Columbófila de Portimão, a PSP, a GNR e a Polícia Marítima – Capitania e Associação de Fuzileiros do Algarve.

Meia hora depois, será inaugurado no Cemitério de Portimão o Memorial ao Antigo Combatente, cabendo esta homenagem ao Núcleo Lagoa/Portimão da Liga dos Combatentes e à Câmara Municipal de Portimão.

Um dos pontos altos da sessão solene, marcada para as 11h00 no salão nobre dos Paços do Concelho, será a apresentação do conjunto de iniciativas culturais e artísticas, que assinalarão ao longo do próximo ano o primeiro centenário da elevação de Portimão a cidade.

A tarde de 11 de dezembro será pautada pelo lançamento da primeira pedra do Jardim Gonçalo Ribeiro Telles, agendada para as 15h30, um novo espaço verde e de lazer em pleno centro da cidade.

O momento oficial da programação relativa ao Dia da Cidade terá lugar a partir das 15h00 de 16 de dezembro, quando for inaugurado o Centro Interpretativo do Salva-vidas de Alvor, de que faz parte o espetáculo comunitário «Ao sabor da sorte e do destino».

As festividades que assinalam o 99.º aniversário da cidade de Portimão contam com a participação empenhada do movimento associativo do concelho, que preparou diversas atividades, estando brevemente toda a programação disponível (aqui).