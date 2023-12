Portimão vai apresentar conceito para a passagem de ano

A passagem de ano em Portimão conta com um programa de três dias, num conceito que será apresentado no próximo sábado, junto à antiga Lota.

Para dar a conhecer o conceito das festas que terão lugar nos dias 29, 30 e 31 de dezembro, e o que se pode esperar da passagem de ano em Portimão, terá lugar no próximo sábado, 9 de dezembro, junto à antiga Lota, uma apresentação que se realizará em recinto aberto e de acesso livre, com duas horas de música, festa e animação, entre as 18h00 e as 20h00.

A despedida de 2023 e as boas-vindas ao ano novo vão ser celebradas em Portimão com três dias «repletos de animação musical, que entre 29 e 31 de dezembro atrairão à cidade as famílias para um fim de semana alargado e cheio de ritmos contagiantes», afirma a Câmara Municipal de Portimão.

A primeira noite, no dia 29 de dezembro, será marcada pelos The Peakles, num tributo à banda de rock inglesa The Beatles, enquanto que na noite seguinte o destaque pertencerá à RFM Time Machine e as despedidas a 2023 serão pautadas por um «Turb’Ó Baile».

Nos três dias da programação, a passagem de ano em Portimão tem início previsto para as 22h00 na zona ribeirinha, estando agendado para as 00h00 de 1 de janeiro o habitual fogo de artifício, a partir das zonas ribeirinhas de Portimão e Alvor, assim como na Praia da Rocha.