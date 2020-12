Portimão vai apoiar tecido económico em mais de um milhão de euros

Programa «Portimão dá a mão às empresas locais» vai apoiar tecido económico em mais de um milhão de euros. Medidas foram anunciadas por Isilda Gomes na cerimónia solene do Dia da Cidade.

As comemorações oficiais do 96º aniversário da elevação de Portimão à categoria de cidade, que tiveram lugar a 11 de dezembro, foram marcadas pela sessão solene que assinalou a efeméride, na qual a presidente da Câmara Municipal de Portimão, Isilda Gomes, divulgou um novo pacote de medidas destinadas a apoiar a economia local.

Ao iniciar a sua intervenção, transmitida online nas redes sociais do Município, a autarca disse que, «face ao flagelo económico e social que as famílias, o tecido associativo e as empresas portimonenses enfrentam, e que exigem de nós respostas mais robustas, é tempo de fazer tudo ao alcance para apoiar os nossos empresários», pelo que será proposto em reunião de câmara na próxima semana o pacote «Portimão dá a mão às empresas locais».

Uma das medidas previstas é a criação de um fundo de apoio, com a dotação de um milhão de euros, destinado a empresas com faturação não superior a 150 mil euros e a profissionais liberais com faturação não superior a 60 mil euros em 2019, e que apresentem quebras superiores a 40 por cento em 2020, tendo assim direito a um apoio único no valor de 2000 euros.

Outra das ações será o lançamento de uma campanha de incentivos à compra no comércio local, na qual serão sorteados vouchers (de 50, 100 e 200 euros, no total de 10.000 euros por sorteio) a todos os que efetuarem compras superiores a 10 euros nesses estabelecimentos, «promovendo assim a economia circular», declarou a autarca.

Outra iniciativa que também pretende ativar é uma plataforma municipal de entrega de comida ao domicílio, «com o objetivo de ajudar a restauração nesta época difícil a entregar as suas refeições e produtos e, simultaneamente, permitir que todos os portimonenses possam continuar a usufruir destes, sem quaisquer custos adicionais».

«Vamos também prolongar todas as medidas de apoio às famílias, empresas e terceiro setor previstas no programa Portimão dá-lhe a mão até ao final do primeiro semestre de 2021 e isentar durante o mês de dezembro, até ao Dia de Reis, o estacionamento tarifado na zona do comércio local», revelou, antes de manifestar uma outra vontade.

«Queremos que as nossas crianças tenham Natal e, por isso, iremos entregar vouchers de 15 euros aos meninos e meninas do pré-escolar ao 1º ciclo, para que possam comprar presentes no comércio local».

Tsunami económico e social

Para justificar esta estratégia, Isilda Gomes recordou que a segunda vaga epidemiológica «chegou mais cedo e mais forte do que poderíamos antecipar, se é que este inimigo comum nos permite antecipar e planear com a necessária antecedência», considerando a presente situação «mais complexa do que em março e abril».

«Se, por um lado, o vírus está hoje mais disseminado na comunidade e a pandemia longe de estar controlada, por outro, Portimão e a região do Algarve, fruto de um ano absolutamente atípico, encontram-se a caminho de um longo inverno, mergulhados num tsunami económico e social», alertou.

«Agora, mais do que nunca, não podemos baixar os braços nem baixar a guarda», referiu a autarca ao falar sobre a campanha Eu quero o meu natal, eu escolho cumprir, cujo objetivo é «sensibilizar todos para a escrupulosa necessidade de reforçarmos o cumprimento das regras sanitárias em vigor, para que possamos usufruir da época que se avizinha com a maior normalidade possível, e se possível, em família»

Nesse sentido, «é fundamental o uso de máscara, a higienização frequente das mãos, o distanciamento recomendado, a etiqueta respiratória e a aplicação móvel Stayaway Covid, se escolhermos recuperar as nossas liberdades», defendeu a presidente.

De seguida. realçou estar em curso «uma enorme campanha de distribuição de cerca de 100 mil máscaras comunitárias, disponíveis para toda a população em diversos pontos de recolha no município, numa parceria com a juntas de freguesia e diversos parceiros do tecido associativo».

Medidas de prevenção e apoio atingem 6,5 milhões de euros

No encerramento do seu discurso, a presidente da Câmara de Portimão sublinhou que já foram investidos «perto de 5 milhões de euros e temos previstos mais de 1,5 milhões de euros em medidas de prevenção e apoio ao combate a esta pandemia, bem como no apoio às famílias, empresas e tecido associativo».

«Para termos uma dimensão da grandeza deste apoio, estamos a falar de cerca de 10 por cento do orçamento anual do Município de Portimão. Tamanho esforço só foi possível graças á rigorosa estratégia de recuperação financeira que tem sido marca da gestão deste executivo desde 2013».

«Devido a esse capital de credibilidade, foi possível, entre outras medidas, aprovar já no orçamento para o próximo ano uma redução da taxa de IMI de 0,45 para 0,43 por cento, a redução da participação variável do IRS de 5 para 4,5 por cento, assim como a aplicação do IMI familiar, reduções que representam uma poupança direta de cerca 1,4 milhões de euros nos bolsos das famílias portimonenses», afirmou a autarca.

Do seu ponto de vista, «esta não é só uma conquista deste executivo, é de todos os portimonenses, só possível devido aos grandes sacrifícios a que todos temos sido convocados nestes últimos anos, para continuar a colocar o Município no caminho da prosperidade».

«O vírus pode ter-nos roubado alguma liberdade, mas não nos roubou a força e a determinação. Por isso, é tempo de solidariedade, de olharmos uns pelos outros, de não baixar os braços, de continuarmos juntos, porque juntos vamos vencer esta batalha e não deixaremos ninguém para trás», garantiu Isilda Gomes no final.