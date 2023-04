Portimão tem várias propostas para as Férias da Páscoa das crianças

Em Portimão, as Férias da Páscoa têm atividades para as crianças dos quatro aos 12 anos, até ao dia 14 de abril, em vários espaços do município.

A pensar nos tempos livres originados pela interrupção letiva da Páscoa, o Museu de Portimão, a Biblioteca Municipal Manuel Teixeira Gomes e a Quinta Pedagógica de Portimão prepararam diversas propostas gratuitas para o período entre os dias 3 e 14 de abril, pensadas para que pais e filhos passem bons momentos em família.

Nesse sentido, o Museu de Portimão vai estimular a criatividade e a sociabilização dos mais novos, através da partilha de experiências que remetem para as tradições pascais, numa viagem pelos costumes desta época festiva.

As crianças dos seis aos 12 anos terão oportunidade de contactar com os saberes e práticas da quadra na Oficina Educativa, programa de ocupação de tempos livres com o intuito de promover o gosto por temas relacionados com o património, a história e a cultura, numa perspetiva local e regional.

Entre as propostas figuram a narração da lenda do folar da Páscoa, a criação de fantoches de dedo, um mural com digitintas sobre a temática, outras manualidades e alguns jogos tradicionais, bem como visitas às exposições atualmente patentes no Museu.

O objetivo é convidar as crianças a embarcarem numa viagem sensorial, proporcionando-lhes a oportunidade de melhorar os seus conhecimentos sobre a história pascal e as vivências da cidade.

O horário das atividades, limitadas a 25 vagas, decorre de 3 a 6 e de 10 a 14 de abril, das 9h00 às 13h00, exceto no dia 7 de abril, podendo ser solicitadas informações complementares por telefone (282 405 235 / 230) ou e-mail (oficinaeducativa@cm-portimao.pt).

Quanto à Biblioteca Municipal Manuel Teixeira Gomes, as propostas dividem-se em duas semanas (4 a 6 de abril, e de 11 a 14 de abril), nas quais as crianças serão recebidas com um conjunto de atividades, como histórias, jogos cooperativos, meditação/mindfulness, posturas de yoga, relaxamento, consulta de livros e expressão plástica.

As histórias enquadrarão os exercícios de concentração e meditação, bem como as expressões e partilha de opiniões e sentimentos, enquanto as posturas de yoga estimularão a autoconsciência e autoconfiança através da respiração, do movimento e do relaxamento.

E não vai faltar diversão entre as 10h00 e as 12h00, através dos jogos cooperativos sempre presentes para a ligação do grupo, aberto a crianças dos quatro aos 12 anos num máximo de 12 participantes, que se devem inscrever por telefone (282 480 476).

Por fim, as férias da Páscoa na Quinta Pedagógica também serão repartidas em dois períodos (4 a 6 e de 11 a 13 de abril) e dirigem-se às famílias, que poderão participar gratuitamente nas atividades relacionados com o meio rural, que se realizarão das 10h00 às 12h00.

Entre as propostas, figuram o «Pequeno-almoço aos Animais da Quinta» (dias 4 e 11), «A Galinha põe os ovos da Páscoa» (dia 5), «Construção de Hotéis de Insetos» (dia 6), »Cozinhar é divertido» (dia 12) e «Plantar uma Mini Horta» (dia 13), que sensibilizarão os destinatários para as questões ambientais e para a preservação da fauna e flora, proporcionando noções sobre reciclagem, alimentação saudável ou biodiversidade, entre outras.

A inscrição para cada atividade é obrigatória e deve ser feita até à véspera por e-mail (quinta.pedagogica@cm-portimao.pt) ou telefone (282 248 595).