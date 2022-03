Portimão tem muitas propostas para os mais novos nas férias da Páscoa

A pensar na interrupção letiva da Páscoa, são vários os equipamentos municipais de Portimão que prepararam um conjunto de propostas gratuitas para pais e filhos passarem momentos de forma diferente, divertindo-se em conjunto.

Entre 11 e 14 de abril, o Museu de Portimão vai convidar as famílias a descobrirem de forma criativa o património cultural do município através de atividades da Oficina Educativa, que constitui um programa de ocupação de tempos livres com o intuito de construir memórias entre miúdos e graúdos, promovendo o gosto por temas relacionados com o património, história e cultura, numa perspetiva local e regional.

Ao longo deste programa, a Oficina Educativa estimulará a curiosidade e a criatividade, bem como a socialização entre as crianças, fortalecendo igualmente os laços entre os mais pequenos e os adultos, através da partilha de experiências, sob o mote de criar e sentir temas diferentes para trabalhar e aprender em conjunto.

Entre as iniciativas a propor, figuram «Um Fantoche na ponta dos dedos», atividade de expressão plástica que procura despertar a criatividade, imaginação e capacidade de criar e contar histórias, assim como a ação «À descoberta da Pré-História», na qual pais e filhos se familiarizaram com o dia-a-dia das comunidades pré-históricas e com práticas como a moagem, a tecelagem e a confeção de adornos, que completarão esta viagem no tempo.

Ainda durante o mesmo período, as crianças deixarão a sua marca na fábrica com a atividade «Primeira impressão», que pretende ser uma abordagem simples e colorida aos antigos sistemas industriais de impressão e estampagem, através de diversas técnicas, usando o stencil, a digitinta e os carimbos.

Não faltará igualmente a animação, com as «Ideias e Formas em Movimento», onde os participantes aprenderão a ciência do movimento, através do cinema de animação, com experiências em máquinas de ilusão e animação.

Com todas estas propostas, o Museu de Portimão convida as famílias, «acima de tudo, a embarcarem numa viagem sensorial, proporcionando-lhes a oportunidade para um melhor conhecimento da história e das vivências da cidade».

Este equipamento estará de portas abertas para pais e filhos de 11 a 14 de abril, entre as 9h30 e as 12h00 e entre as 13h00 e as 15h00, sendo de referir que o espaço é limitado a 25 pessoas. Não é necessária marcação prévia.

Quanto à Quinta Pedagógica de Portimão, vai retomar a atividade «Vem dar o pequeno-almoço aos animais» nas manhãs de 11, 12, 13 e 14 de abril, a partir das 9h30, com a duração de uma hora, destinada às famílias.

Para o efeito, a Quinta disponibilizará um técnico da equipa educativa, que receberá diariamente um grupo, limitado a 12 participantes ou a três agregados familiares, para uma visita na qual os participantes poderão inteirar-se do trabalho desenvolvido no cuidado e na alimentação dos animais.

A participação na atividade é gratuita, mas de inscrição obrigatória até à véspera da sua realização, podendo a mesma ser feita por e-mail ou pelo telefone 282 248 595.

Por fim, a Biblioteca Municipal Manuel Teixeira Gomes vai oferecer uma nova edição do projeto «Juntos de Férias», em que haverá diversos livros selecionados para a edição Páscoa 2022, já ao dispor dos jovens leitores.

Este projeto é realizado em parceria com a Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, através da Direção-Geral do Livro, Arquivos e Bibliotecas, e tem como objetivo principal incentivar o gosto pelo livro e pela leitura junto dos jovens entre os 10 e os 15 anos.

Desenvolvido a partir da app Desafios LeR+, o projeto disponibiliza jogos sobre um conjunto de livros recomendados pelo Plano Nacional de Leitura 2027 para os jovens, habilitando-os a ganhar prémios.

Por outro lado, e em colaboração com a Biblioteca Municipal de Portimão, a empresa Teckies organiza um concurso de programação na plataforma Robogarden entre os dias 11 e 15 de abril.

A Teckies tem como missão «formar nas áreas da Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática, de uma forma divertida e muito fácil de entender», dirigindo este desafio a crianças e jovens dos 8 aos 15 anos com gosto por programação, que se habilitam a um prémio especial.

As respetivas inscrições devem ser feitas até 5 de abril, através deste link.