Portimão sensibilizou seniores para o combate ao desperdício alimentar

Os seniores de Portimão assinalaram o Dia Municipal de Combate ao Desperdício Alimentar com atividades lúdicas na Quinta Pedagógica.

Para assinalar o Dia Municipal de Combate ao Desperdício Alimentar, que se celebra hoje, dia 7 de junho, Portimão promoveu uma ação de sensibilização inspirada no tema «Consciencialização Sobre Perdas e Desperdício Alimentar», que teve lugar na Quinta Pedagógica, e que contou com a participação dos utentes dos Centros de Convívio Sénior da Aldeia das Sobreiras e de Portimão.

Através das questões que fizeram parte de um peddy paper, os participantes descobriram as diversas espécies de animais existentes na Quinta, conheceram a agricultura ali praticada e ficaram a saber mais sobre a melhor forma de aproveitar as sobras das refeições.

Perceber se um alimento está em condições ideais de segurança para ser consumido, ou saber para que serve a compostagem e a recolha de resíduos orgânico, foram outras das temáticas abordadas durante o dia.

Esta atividade, dinamizada com a colaboração da EMARP – Empresa Municipal de Águas e Resíduos de Portimão, Banco Alimentar do Algarve e Quinta Pedagógica de Portimão, integra um conjunto de ações previstas para este ano, diretamente relacionadas com a estratégia municipal de combate ao desperdício alimentar.

Nesse âmbito, e em estreita parceria com o Banco Alimentar do Algarve, serão disponibilizadas à comunidade várias dicas para combater o desperdício alimentar, tendo algumas delas estado, desde já, na base da atividade realizada.

Será igualmente lançado um desafio às instituições para a formação de colaboradores/as dos refeitórios e cozinhas, no sentido de serem capacitados/as para o combate ao desperdício alimentar, bem como elaborado um e-book de receitas «zero desperdício» e desenvolvidos workshops para técnicos/as e população em geral.

Uma preocupação municipal

No sentido de sensibilizar a comunidade para uma causa social que deve ser de todos, a Câmara Municipal de Portimão aceitou o repto do Banco Alimentar e uniu-se a este movimento em 2022, quando criou o Dia Municipal de Combate ao Desperdício Alimentar, tendo vindo a desenvolver ações de promoção do desperdício zero, entre as quais a criação de receitas mensais dirigidas aos beneficiários de apoio alimentar, construídas com base nos alimentos que integram um cabaz mensal e a realização de workshops no Mercado Municipal e na Quinta Pedagógica, entre outras iniciativas.

Ainda nesta área de intervenção, a autarquia estabeleceu uma parceria com o projeto «Prato Certo sobre rodas» até 2022, visando a sensibilização para a importância da alimentação mediterrânica, a reutilização de alimentos e seu total aproveitamento.

Foram ainda criadas receitas de sobras, num desafio lançado pelo município à DUAL Qualificação Profissional – Centro de Portimão que foi superado com êxito, como foi comprovado no ano passado pelos degustadores de diversas escolas do concelho.

Segundo os dados do movimento Unidos Contra o Desperdício, mais de 79 toneladas de alimentos são desperdiçadas por segundo no mundo, correspondendo a mais de 2.500 milhões de toneladas por ano, enquanto em Portugal esse número atinge 1,8 milhões de toneladas de alimentos desaproveitados, a uma média de 183 quilos por pessoa.