Portimão sensibiliza para a igualdade no Dia Internacional da Mulher

Autarquia celebra a efeméride sensibilizando a comunidade para a igualdade de género.

A Câmara Municipal de Portimão vai assinalar o Dia Internacional da Mulher, que se comemora na segunda-feira, dia 8 de março, desenvolvendo iniciativas no âmbito do Plano Municipal para a Igualdade de Género (2017-2021), que visa consciencializar a comunidade local para as questões consagradas por esta temática.

Nesse sentido, foi endereçado um convite «inovador» à população, ao movimento associativo e aos recursos humanos autárquicos, estimulando uma reflexão sobre o significado de celebrar o Dia da Mulher.

O objetivo da iniciativa passa por «perceber o que significa ser mulher nos dias de hoje, sendo veiculados os testemunhos e opiniões de todos os intervenientes sobre a reflexão proposta, através de pequenos vídeos».

Outra das ações desafiará as crianças e os jovens, no âmbito do projeto «Reviver o meu Bairro», a representarem através de registos fotográficos as suas ideias sobre o que é ser mulher.

Todos esses contributos serão partilhados na página oficial de Facebook do município de Portimão, transmitindo a mensagem da importância de fomentar novas atitudes e comportamentos no que respeita à igualdade e à não discriminação.

Por sua vez, o Facebook da Biblioteca Municipal Manuel Teixeira Gomes apresentará, entre as 10h00 e as 21h00 do dia 8 de março, histórias de 15 personagens femininos em destaque na literatura mundial.

Detentoras de personalidades que desafiaram o status quo da época em que os seus criadores as situaram, foram-lhes incutidas mentes criativas e geniais, muito à frente de seu tempo.

A lista proposta é a seguinte: Julieta Capuleto («Romeu e Julieta», de William Shakespeare); Anna Karenina («Anna Karenina», Leon Tolstói); Clarissa Dalloway («Mrs. Dalloway», Virginia Woolf); Lolita («Lolita», Vladimir Nabokov); Blimunda («Memorial do Convento», José Saramago); Capitu («Dom Casmurro», Machado de Assis); Elizabeth Bennett («Orgulho e Preconceito», Jane Austen); Iracema («Iracema», José de Alencar); Alice («Alice no País das Maravilhas», Lewis Carroll); Emília («Sítio do Pica-pau Amarelo», Monteiro Lobato); Catherine Earnshaw («O Monte dos Vendavais», Emily Brontë); Gabriela da Silva («Gabriela, Cravo e Canela», Jorge Amado); Dorothy Gale («O Feiticeiro de Oz», L. Frank Baum); Úrsula Iguarán («Cem Anos de Solidão», Gabriel García Márquez), e Macabéa («A Hora da Estrela», Clarice Lispector).

A área de Desporto da autarquia também participa na efeméride, partilhando dois vídeos que convidam à atividade física, particularmente dirigida às mulheres.

As interessadas poderão acompanhar, às 9h30 e às 18h30, os exercícios propostos, através do Facebook do Desporto.