Portimão: Seleção algarvia de futebol de praia treina com seleção nacional

Seleção do Algarve vai treinar com Seleção Nacional num jogo de futebol de praia na Área Desportiva da Praia da Rocha, em Portimão.

A Seleção Nacional de Futebol de Praia volta ao trabalho com a realização de um estágio de preparação que inclui um jogo inédito, de treino, com a Seleção do Algarve entre os próximos dias 20 e 23 novembro, na Área Desportiva da Praia da Rocha, em Portimão.

A Associação de Futebol do Algarve (AFA) convida o público a assistir à partida, que faz parte do plano de preparação de Portugal e está marcada para o dia 21 de novembro, às 16h30, na Área Desportiva da Praia da Rocha. No dia anterior, o conjunto algarvio fará um treino de preparação em Quarteira.

A primeira convocatória da história da AFA para uma equipa de futebol de praia conta com atletas de todas as equipas participantes na 1ª edição da Liga Algarve Futebol de Praia: CD Odiáxere, CDR Quarteirense/QBS Newlife, CR Alturense, GEJUPCE e Instituto D. Francisco Gomes, bem como do representante algarvio nas competições nacionais, AD Tavira Praia.

Nota de destaque para o facto da comitiva lusa, a convite da Federação Portuguesa de Futebol, ser chefiada por João Pedro Gomes, vice-presidente da AFA, à semelhança do que aconteceu aquando da recente participação da equipa das Quinas na Superfinal da Liga Europeia, com o vice-presidente Albertino Galvão a ser, igualmente, chefe de delegação.

O selecionador nacional, Mário Narciso chamou 15 jogadores, entre os quais o quarteirense, Rui Coimbra, para este momento de preparação.

Conheça os atletas algarvios que foram convocados (aqui).

Já a seleção nacional é composta por Bernardo Lopes, Diogo Dias, Rui Coimbra e Tiago Batalha (ACD Sótão), João Gonçalves «Von» (AFD Torre), Rodrigo Pinhal (CD Nacional), Ruben Regufe (Leixões SC) e André Lourenço, Bê Martins, Duarte Algarvio, Jordan Santos, Léo Martins, Miguel Pintado, Pedro Mano e Ruben Brilhante (SC Braga).