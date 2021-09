Portimão retoma Mercado Mensal e Feira de Velharias

Mercado Mensal e Feira de Velharias regressam no início de outubro ao Parque de Feiras e Exposições de Portimão.

Após um longo período de suspensão, devido ao contexto da COVID-19, regressam em outubro ao Parque de Feiras e Exposições de Portimão os mercados mensais e as quinzenais feiras de velharias, dois eventos populares que costumam atrair milhares de pessoas ao local, segundo o município.

Face ao desagravamento da situação pandémica, o Mercado Mensal volta a realizar-se na primeira segunda-feira de cada mês, verificando-se o retorno já no próximo dia 4 de outubro, das 8h00 às 15h00.

Volta, assim, a ser possível aos visitantes adquirirem vestuário, calçado, quinquilharia, bijutaria, produtos hortofrutícolas da época, queijos, enchidos e muito mais.

Um dia antes, no domingo 3 de outubro, a Feira de Velharias terá a sua primeira edição do mês e regressará no dia 17, sempre entre as 8h30 e as 12h30, retomando um hábito que, neste local, remonta a julho de 2001.

Desde então, consolidou-se e tornou-se um certame muito frequentado, onde é possível encontrar artigos para todos os gostos e as bolsas, num local aprazível, limpo e seguro, reunindo muitos clientes que procuram produtos usados, colecionadores de antiguidades e de outros artigos específicos, tais como selos, postais ou moedas.

A edição de 3 de outubro realizar-se-á exclusivamente com os operadores com ingresso adquirido em março de 2020 e que não puderam, desde então, participar nesta feira, não sendo comercializados novos ingressos para esta data.

A venda de ingressos para as Feiras de Velharias futuras iniciar-se-á a partir de 4 outubro, devendo os interessados reservar o seu espaço na área administrativa dos Mercados de Portimão, a funcionar no Mercado da Avenida São João de Deus (piso 1) de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 16h30.