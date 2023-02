Portimão remove chorão das dunas na Ria de Alvor

Portimão assinala o Dia Mundial das Zonas Húmidas com a remoção do chorão das praias no sistema dunar de Alvor e recolha de lixo.

O Dia Mundial das Zonas Húmidas, comemorado hoje, quinta-feira, dia 2 de janeiro, vai ser celebrado pelo município de Portimão através da remoção do chorão das dunas na Ria de Alvor, bem como com atividades de sensibilização para a recolha de lixo.

A primeira iniciativa, marcada para amanhã, sexta-feira, dia 3 de fevereiro, junta alunos do 8º ano da Escola Básica e Secundária da Bemposta, na remoção e controlo do chorão das praias no sistema dunar de Alvor.

A ação vai envolver duas turmas daquele estabelecimento de ensino, tem o apoio da Câmara Municipal de Portimão e visa sensibilizar os jovens para a proteção das zonas húmidas, realçando a importância destes ecossistemas para a existência de vida no planeta Terra.

O chorão-das-praias (Carpobrotus edulis) é originário da África do Sul e foi introduzido há algumas décadas no sistema dunar de Alvor, que faz parte da Rede Natura 2000, para fins ornamentais e fixação de taludes e dunas.

Todavia, devido à sua elevada capacidade de propagação e crescimento, a espécie exótica tem impedido o desenvolvimento e sobrevivência da vegetação nativa, formando mesmo, nalguns locais, tapetes contínuos, que devem ser monitorizados e removidos de forma regular.

De acordo com o Decreto-Lei n.º 565/99 de 21 de dezembro, que regula a introdução de espécies não indígenas de flora e fauna, o chorão das dunas é considerado uma espécie invasora, representando a segunda causa mais importante de perda de biodiversidade em habitats naturais.

Sensibilizar para a recolha do lixo

A associação ambientalista A Rocha também se junta a esta efeméride para realizar uma campanha de sensibilização para a recolha de resíduos, intitulada «Leve o lixo consigo», a partir das 15h30 do próximo sábado, dia 4 de fevereiro.

Para a ocasião será colocado junto ao molhe da Praia de Alvor um painel relativo à educação ambiental, estando marcada para as 16h00 a palestra «O Lixo nas Zonas Costeiras».

O encontro, de entrada livre no Centro Comunitário de Alvor, conta com Marcial Felgueiras (A Rocha), Ivo Carvalho (Junta de Freguesia de Alvor), Luís Brito (Teia D’Impulsos), representantes do Clube Naval D. João II e da Associação de Pescadores de Alvor.

A moderação fica a cargo de Paula Banza.

Este conjunto de iniciativas d’A Rocha conta com a colaboração da Junta de Freguesia de Alvor e o apoio da Câmara Municipal de Portimão.