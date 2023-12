Portimão reativa abrigo temporário para pessoas em situação de sem-abrigo

O abrigo temporário destinado a pessoas em situação de sem-abrigo reabriu portas no dia 7 de dezembro, em Portimão.

O abrigo temporário de Portimão é uma importante resposta social que tem vindo a ser adotada a partir da época natalícia e durante o período de inverno, no âmbito do NPISA – Núcleo de Planeamento e Intervenção Sem-Abrigo de Portimão.

Dando continuidade ao trabalho que tem sido desenvolvido no âmbito do NPISA, foi celebrado um Acordo de Cooperação com todos os parceiros deste núcleo, no âmbito do funcionamento da resposta social Abrigo Temporário, através do qual o município de Portimão assegura um apoio financeiro de 32.640 euros ao MAPS – Movimento de Apoio à Problemática da SIDA, entidade responsável pela gestão do espaço. A referida verba destina-se a assegurar as despesas associadas ao bom funcionamento do abrigo agora reativado.

Localizadas em pleno centro da cidade, e a funcionar diariamente até abril do próximo ano, das 20h00 às 8h00, as instalações beneficiaram recentemente de melhoramentos para proporcionar maior conforto aos utentes, tendo capacidade para acolher até 18 pessoas.

Através do apoio financeiro do município, o MAPS assegura os recursos humanos (dois ajudantes noturnos), a limpeza do espaço, o apoio alimentar, o tratamento de roupa e as despesas com luz e água, sendo disponibilizadas aos utilizadores as valências de acolhimento, refeição ligeira, dormida e balneário. As restantes entidades parceiras asseguram recursos materiais em conformidade com as suas disponibilidades e sempre que se justifique no âmbito do funcionamento do abrigo.

O abrigo temporário resulta do investimento do município e do trabalho desenvolvido pelo NPISA de Portimão, que desde 2020 tem proporcionado esta valência às pessoas em situação de sem-abrigo nos meses de frio, desde que estejam sinalizadas no Núcleo ou validadas pelo MAPS, também responsável pelo trabalho técnico de integração socioprofissional dos beneficiários.

NPISA possibilita uma resposta social integrada e qualificada

O NPISA de Portimão foi constituído a 6 de julho de 2020, na sequência da Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas em Situação de Sem-Abrigo 2017-2023 e numa lógica de atuação local, assentando o seu modelo de intervenção na premissa da rentabilização de recursos humanos e financeiros, bem como na necessidade de evitar a duplicação de respostas e qualificar a intervenção ao nível da prevenção de pessoas em situação de sem-abrigo e do acompanhamento junto dos utentes, centrando-se no indivíduo, na família e na comunidade.

O núcleo congrega diversas entidades locais e públicas, como as Juntas de Freguesia de Portimão, Alvor e Mexilhoeira Grande, o Centro Hospitalar Universitário do Algarve – Hospital de Portimão (CHUA), a Associação para o Planeamento da Família (APF), a Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de Portimão, o GRATO – Grupo de Apoio aos Toxicodependentes e as Santas Casas da Misericórdia de Alvor e Portimão.

A pessoa em situação de sem-abrigo é aquela que, independentemente da sua nacionalidade, origem racial ou étnica, religião, idade, sexo, orientação sexual, condição socioeconómica e condição de saúde física e mental, se encontre sem teto, vivendo no espaço público, alojada em abrigo de emergência, com paradeiro em local precário, ou sem casa, encontrando-se em alojamento temporário destinado para o efeito.

Numa lógica de parceria interinstitucional e resposta integrada junto das pessoas em situação de sem-abrigo na cidade, o NPISA disponibiliza importantes recursos às pessoas que se encontrem em situação de sem-abrigo, nomeadamente alimentação, higiene pessoal, saúde, alojamento, atendimento social, lavandaria e barbearia social, sem esquecer o relevante papel de proximidade desempenhado pelas equipas de rua.

Mais informações sobre o trabalho desenvolvido por este núcleo estão disponíveis no site do município (aqui), sendo também possível aceder ao guia de recursos, que reúne toda a informação útil sobre os vários apoios e locais onde se devem dirigir as pessoas em situação de sem-abrigo (aqui).