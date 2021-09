Portimão promove workshops sobre mobilidade sustentável e saudável na Semana Europeia da Mobilidade.

No âmbito da Semana Europeia da Mobilidade, o município de Portimão organiza nos dias 21 e 22 de setembro dois workshops sobre mobilidade sustentável e saudável, marcados para o auditório do Portimão Arena e com a presença de especialistas na temática.

A realização destes workshops, que serão também transmitidos na página de Facebook da Câmara Municipal de Portimão, pretende suscitar a discussão de princípios e ideias que encorajem comportamentos compatíveis com o desenvolvimento sustentável, de forma a consciencializar os cidadãos para os efeitos que as suas escolhas terão na qualidade do ambiente, ao mesmo tempo que lhes proporcionarão oportunidades para se deslocarem de forma sustentável e saudável.

Uma vez que é importante a redescoberta e a valorização do património de cidades e vilas pelos seus próprios habitantes, preferencialmente num ambiente mais saudável e agradável, a programação arrancará no dia 21 de setembro com o workshop «Mobilidade sustentável», dividido em dois painéis.

O primeiro, marcado para as 15h00, tratará do papel das crianças na conceção da nova cidade, tendo como orador Pedro Ribeiro da Silva, urbanista e planeador do território.

Licenciado em Planeamento Regional e Urbano pela Universidade de Aveiro, pós-graduado em História e Património Local pelo ISCIA e com especialização pela Faculdade de Arquitetura do Porto e Faculdade de Engenharia do Porto, Pedro Ribeiro da Silva foi vereador da Câmara Municipal de Aveiro, com os pelouros da Cultura, do Planeamento e Urbanismo e do Turismo, presidente da Região de Turismo da Rota da Luz-Ria de Aveiro e vogal da Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal.

Também presidiu à Associação Portuguesa de Planeadores do Território. Membro da Comissão de Análise do Programa Polis Cidades, é coordenador nacional da Rede de Cidades e Vilas de Excelência, do Instituto de Cidades e Vilas com Mobilidade.

Segue-se às 17h00 o painel «Cidade, ginásio ao ar livre», no qual será oradora Paula Teles, diretora da MPT – Mobilidade e Planeamento do Território, que se debruçará sobre a devolução das urbes às pessoas e aos seus quotidianos, tornando-as mais amigáveis, inclusivas e saudáveis, ao serviço de uma «Cidade Ativa».

Licenciada em Engenheira Civil com a especialidade de Planeamento do Território, consta do currículo de Paula Teles a fundação e presidência do Instituto de Cidades e Vilas com Mobilidade, tendo sido professora em várias universidades portuguesas e brasileiras.

Foi coordenadora da Rede Nacional de Cidades e Vilas com Mobilidade para Todos, projeto que envolveu um terço das autarquias portuguesas entre 2003 e 2010.

Autora/coordenadora do Guia da Acessibilidade e Mobilidade para Todos do Ministério da Solidariedade e Segurança Social, é presidente da Comissão Técnica de Acessibilidade e Design Universal do Instituto Português da Qualidade, ao mesmo tempo que vem sendo coordenadora e consultora autárquica em dezenas de municípios e comunidades intermunicipais nas áreas da mobilidade urbana sustentável, transportes, tráfego, segurança rodoviária, desenho urbano e acessibilidades, sendo autora de diversos livros e de um vasto conjunto de publicações e artigos técnicos.

No dia 22 de setembro, e sob o lema «Mobilidade Saudável», o primeiro painel tem início às 15h00 e falará sobre «A bicicleta e a convivência no trânsito –da teoria à prática», com a participação de Rui Bernardino, adjunto do comandante do Subdestacamento de Trânsito da Guarda Nacional Republicana (GNR), que irá sensibilizar para o bom senso e o civismo na utilização sem percalços da bicicleta como meio de transporte, desporto ou lazer.

Já o tema do painel das 17h00 será «Nutrição e endurance – da teoria à prática: ciência ou moda?», tendo como oradores a nutricionista do Portimonense Futebol SAD, Joana Cruz, com mestrado em Exercício e Bem Estar e igualmente docente no Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes (ISMAT) e o ciclista portimonense de alta competição Emanuel Duarte, que tratarão da importância da nutrição desportiva.

As inscrições para assistir aos dois workshops devem ser efetuadas online, encontrando-se disponíveis aqui todas as informações sobre o programa da Semana Europeia da Mobilidade, que decorrerá entre 17 e 22 de setembro sob o lema «Mova-se de forma sustentável. Seja Saudável».