Câmara de Portimão coloca em hasta pública módulo para venda de pães e bolos no Mercado Municipal da Avenida S. João de Deus.

Está marcada para as 10h00 do dia 13 de fevereiro a hasta pública relativa à atribuição do direito de exploração de um espaço no Mercado Municipal de Portimão, localizado na Avenida S. João de Deus, destinado à comercialização de produtos de panificação e frescos de pastelaria e bolos.

Os interessados podem consultar o respetivo programa do procedimento na página oficial da Câmara Municipal de Portimão, disponível aqui, assim como nas instalações do Mercado Avenida São João de Deus, sito no 1.º andar deste edifício, de segunda a sexta-feira das 9h30 às 12h30 e entre as 14h00 e as 16h30, onde devem ser efetuadas as respetivas inscrições até às 16h30 de 8 de fevereiro próximo.

Eventuais esclarecimentos sobre este processo deverão ser requeridos, por qualquer meio escrito e dirigidos ao presidente da Comissão da Hasta Pública, para a seguinte morada: Praça 1º de Maio, 8500-543 Portimão, ou por email (mercadosdeportimao@cm-portimao.pt).