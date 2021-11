Portimão participa no exercício nacional «A Terra Treme»

Sirenes de aviso à população para o risco de tsunami tocam amanhã em Portimão, no âmbito do exercício nacional «A Terra Treme».

As sirenes de aviso à população para o risco de tsunami, localizadas na Fortaleza de Santa Catarina, no edifício da Capitania do Porto de Portimão e no miradouro da Praia dos Três Castelos, assim como a sirene dos Bombeiros de Portimão, tocarão durante um minuto às 11h05 desta sexta-feira, 5 de novembro.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil promove nesta data o exercício «A Terra Treme», ação que mais uma vez decorre no Dia Mundial de Sensibilização para o Risco de Tsunami, com a duração de um minuto, a qual surge como forma de sensibilizar para a importância da preparação e autoproteção para o risco sísmico.

A iniciativa, que tem lugar a nível nacional às 11h05, apela ao envolvimento de todos os cidadãos, individualmente ou em grupo, convidados a executar três gestos de autoproteção: baixar-se sobre os joelhos, uma posição que evita a queda durante o sismo; proteger a cabeça e o pescoço com os braços e as mãos, procurando abrigar-se se possível sob uma mesa resistente; aguardar nessa posição pelo menos um minuto.

Esta campanha de sensibilização e preparação tem como objetivo contribuir para que, em caso de sismo, os cidadãos adotem simples comportamentos de segurança, que podem, no entanto, salvar vidas, procurando promover a discussão e a aprendizagem sobre como agir antes, durante e após um sismo.

«A Terra Treme» é um exercício inspirado no modelo norte-americano ShakeOut, que vai ser realizado pela nona vez em Portugal, associando-se o Município de Portimão à iniciativa desde a primeira hora.

Apesar de o exercício ter expressão nacional, a nível local o Serviço Municipal de Proteção Civil de Portimão promoverá na Escola Secundária Poeta António Aleixo uma ação de exercício com a turma do 12.º ano do Curso Técnico Profissional de Proteção Civil.

A propósito deste exercício, que se enquadra nos objetivos da Estratégia Internacional para a Redução de Catástrofes das Nações Unidas, e no âmbito do trabalho que tem sido desenvolvido pelo Município de Portimão, o Serviço Municipal de Proteção Civil de Portimão foi, de igual modo, convidado a marcar presença e a partilhar a sua experiência no webinar organizado pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, intitulado «Gestão do Risco de Tsunamis: Alerta, Aviso e Evacuação», que decorrerá também no dia 5 de novembro, às 15h30.

O acesso é livre, sem necessidade de inscrição prévia (apenas limitado à capacidade da sala virtual) aqui.​

O exercício «A Terra Treme», pensado na eventualidade de um tremor de terra acontecer a qualquer instante e em qualquer lugar, conta com a colaboração e parceria de diversas empresas e entidades, entre as quais o município de Portimão, podendo os interessados encontrar toda a informação aqui, ou registar-se para participar, contando oficialmente para o número total de participantes.