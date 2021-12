Portimão organiza sessão sobre as vertentes da comunicação na infância

Inscrições são gratuitas.

A Câmara Municipal de Portimão promove na próxima quinta-feira, dia 16 de dezembro, o webinar «Comunicação – sinais de alerta em idade pré-escolar», com o objetivo de informar e esclarecer os educadores de infância e os encarregados de educação sobre as etapas do desenvolvimento linguístico, assim como os sinais de alerta na primeira infância.

Esta sessão online está marcada para as 17h00 através do software Microsoft Teams, contando com a participação das terapeutas da fala Ana Alberto e Sara Teixeira, que abordarão os sinais de alerta na primeira infância, assim como o papel da família e da escola nesta área, atendendo à prevalência das perturbações da linguagem em idade escolar e à sua influência a nível das aprendizagens escolares.

Licenciada em Terapia da Fala desde 2012, Sara Teixeira tirou o curso de Língua Gestual Portuguesa – Nível de Iniciação e uma pós-graduação em Perturbações da Linguagem na Infância, possuindo experiência profissional em diversos contextos de atuação, nomeadamente no que toca à medicina física e reabilitação no SNIPI – Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância, assim como na atuação em diversos agrupamentos de escolas.

Quanto a Ana Alberto, licenciou-se em Terapia da Fala no ano de 2004 e conta com uma pós-graduação e aperfeiçoamento do Desenvolvimento Infantil, além do mestrado em Desenvolvimento Sensorial e Cognitivo, possuindo vasta experiência em agrupamentos de escolas desde 2006.

As inscrições para o webinar são gratuitas e devem ser feitas até quarta-feira, dia 15 de dezembro, através deste link.