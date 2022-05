Portimão: Maio com fotografia e música na Casa Manuel Teixeira Gomes

O programa de atividades culturais preparado para maio pela Casa Manuel Teixeira Gomes (CMTG) vai ser marcado pela realização de duas mostras fotográficas e de diversos concertos musicais, nos quais participarão jovens estudantes portimonenses.

A primeira exposição de fotografias, intitulada «Amigos (im)perfeitos», reúne trabalhos de Carlos Filipe e ficará patente de 8 de maio a 1 de junho, possibilitando aos visitantes viajar por uma galeria composta por animais que mudaram a vida de todos à sua volta, devido à força de viver demonstrada e pelo amor que entregaram a quem os acolheu.

Cada retrato é acompanhado por uma carta que mostra um pouco da sua história e apresenta a respetiva vida.

Os visitantes têm ao dispor uma componente interativa complementar, através de QRCodes nas fotografias, que ao serem lidos permitirão a visualização de vídeos sobre cada amigo (im)perfeito fotografado.

No final da exposição, quem pretender apoiar as diversas associações de proteção de animais existentes no concelho de Portimão poderá contribuir com a doação de géneros alimentícios, materiais para higiene ou outros produtos.

Outro dos momentos programados para maio é a exposição «Flores e polinização», outra mostra fotográfica, esta com a assinatura de Luísa Estêvão, que poderá ser vista na CMTG entre 9 e 31 de maio.

Nesta exposição, os visitantes poderão apreciar algumas das plantas que compõem a flora local, e que na Primavera podem ser observadas juntamente com os agentes polinizadores, os insetos.

Nascida há 44 anos, em Faro, e atualmente a residir em Algoz, a fotógrafa Luísa Estêvão trabalhou durante alguns anos na área do Turismo e licenciou-se em Humanidades.

Apreciadora de fotografia desde jovem, frequentou algumas aulas e adquiriu conhecimentos nesta área, constando do seu currículo a participação em diversas exposições.

Maio terá, também, espaço para muita música na Casa Manuel Teixeira Gomes. O programa arrancará no dia 9 de maio, segunda-feira, às 21h00, com um concerto comemorativo do Dia da Europa, a cargo da Academia de Música de Portimão e da Associação Grupo Coral Adágio.

Já no dia 12 de maio, está marcado para as 18h00 um concerto pelo Grupo Coral de Portimão, seguindo-se a 19 de maio, também às 18h00, um outro concerto, com os alunos da Escola EB 2,3 da Bemposta.

Para 21 de maio, às 10h00, está marcada uma audição dos alunos do professor de música Luís Fonseca, enquanto que no dia 26 de maio será a vez de os alunos da EB 2,3 da Bemposta voltarem a atuar na Casa Manuel Teixeira Gomes, a partir das 18h00.