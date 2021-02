Portimão leva o «Amor à sua porta» no Dia dos Namorados

Iniciativa distribui prendas e mensagens românticas pelo concelho de Portimão, sendo promovida pela Câmara Municipal. Visa também estimular as vendas online no comércio local.

Sob o lema «Operação Dia dos Namorados – Amor à sua porta», o «Táxi do Amor» circulará no domingo, dia 14 de fevereiro, pelo concelho de Portimão, para entregar prendas à porta de alguns felizardos(as).

A iniciativa parte da Câmara Municipal de Portimão, procurando apoiar os setores dos táxis e do comércio local com venda online. A autarquia chegou a acordo com as duas cooperativas de radiotáxis do concelho, para que no dia 14 de fevereiro a entrega das prendas seja feita pelo transporte de táxis, sem custos adicionais para os clientes.

A ação é válida para todo o concelho de Portimão, para encomendas de valor igual ou superior a 10 euros, nas lojas registadas.

Para o efeito, o município está a solicitar às empresas de comércio local com venda pela internet que se registem nesta campanha, através do preenchimento de um formulário (aqui) até às 12h00 do dia 13 de fevereiro, sábado.

A edilidade lembra que «as cooperativas de táxis e o tecido económico de Portimão, em geral, estão a atravessar um período muito difícil devido à ausência da atividade turística e ao estado de emergência decretado pelo Presidente da República, que condicionaram fortemente as atividades destes profissionais e empresas. Neste sentido, consciente dessas dificuldades, assim como da importância que estas empresas têm para o dinamismo económico do concelho e para a sua revitalização, a Autarquia pretende reforçar a atividade das empresas locais com venda online, assim como, simultaneamente, contribuir para a redução da circulação de pessoas na via pública, para além de apoiar quem se encontra em isolamento».

Mensagens Românticas para ouvir à sua porta

Também durante o Dia dos Namorados, a carrinha devidamente caracterizada com a campanha «Portimão Fique em Casa» ganha outra função, deslocando-se pelo concelho para transmitir mensagens românticas através do respetivo sistema sonoro.

Neste caso, 20 pessoas poderão surpreender a sua cara metade com a entrega à porta de casa de uma mensagem vinda do coração, devendo os interessados residir no concelho e ser fãs da página oficial do município de Portimão no Facebook.

Para se inscreverem, terão de enviar um e-mail até às 9h00 do dia 12 de fevereiro, com o seu contacto telefónico, o nome da pessoa a surpreender e respetiva morada, além da mensagem a ser transmitida, que será gravada nos estúdios da Rádio Alvor.

Serão selecionados os primeiros 20 pedidos, com a garantia de que no próprio dia os candidatos saberão se a sua solicitação foi aceite.

As condições de participação e funcionamento podem ser consultadas aqui.

Plataforma PTMàMESA apresenta ofertas especiais

Também a plataforma de entregas ao domicílio, PTMàMESA, se junta à iniciativa com menus e ofertas especiais.

Numa data que é tradicionalmente importante e proveitosa para os restaurantes e as pastelarias, o município de Portimão desafiou a restauração local aderente à plataforma PTMàMESA a disponibilizar menus e ofertas especiais, no sentido de contribuir para que o Dia de S. Valentim continue a ser celebrado à mesa dos portimonenses.

O serviço é totalmente gratuito para todos os restaurantes e pastelarias de Portimão, com zero por cento de comissões e sem quaisquer custos adicionais para os clientes, que beneficiam de um serviço de entregas grátis ao domicílio, válido para as três freguesias do concelho.

Para o utilizar, os interessados deverão descarregar a app PTMàMESA, disponível para android e IOS, sendo também possível fazer encomendas online (aqui) ou pelo telefone 919 878 610.