Portimão leva «Música à Porta» para um «Réveillon em Casa»

No dia 31 de dezembro, Portimão vai despedir-se do ano velho e dar as boas vindas a 2021 de forma alternativa, sem a habitual animação cultural e o tradicional fogo de artifício, mas com a iniciativa «Réveillon em Casa – Música à Porta».

Assim, e para assinalar o Ano Novo no mais restrito cumprimento das regras e constrangimentos decretados pelo Governo, sem esquecer as recomendações da Direção-Geral da Saúde, dois camiões de grandes dimensões circularão, entre as 15h00 e as 21h00, pela cidade de Portimão, ao som dos concertos ao vivo protagonizados por César Matoso, Filipa Sousa, Gabriel de Rose e Filipe Knox, tendo ainda, por cabeças de cartaz, o DJ Ari Girão e Virgul.

Desta forma, e apesar dos tempos de pandemia, Portimão não deixará de saudar a chegada de 2021 com esta iniciativa musical que se pretende «segura para todos, mantendo baixos os valores registados nas duas últimas semanas no que toca aos novos casos de COVID-19 no município».

Segundo a Câmara Municipal, «o itinerário dos camiões não será divulgado, para que todos tenham o bom senso de cumprir as regras e se mantenham em casa, divertindo-se à janela com a música que irá passar à porta».