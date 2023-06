Portimão: inscrições para as Férias de Verão abrem a 20 de junho

O município de Portimão abre a 20 de junho as inscrições para as Férias de Verão Culturais e Ambientais, para jovens entre os 6 e 12 anos.

O município de Portimão concebeu uma resposta integrada de lazer para todos, através do projeto Férias de Verão, que na edição deste ano tem um novo atrativo, que vai além da oferta desportiva e que consiste num conjunto aliciante de propostas culturais e ambientais dirigidas a crianças e jovens entre os 6 e os 12 anos, abrindo as inscrições para esta modalidade já no próximo dia 20 de junho.

Para além das Férias Desportivas, cujas inscrições já se encontram esgotadas, as Férias de Verão Culturais e Ambientais propõem experiências diferenciadas, estimulantes, desafiadoras e de valor educativo, com as atividades a decorrer no Museu de Portimão, na Biblioteca Municipal Manuel Teixeira Gomes, na Quinta Pedagógica de Portimão e no TEMPO – Teatro Municipal de Portimão de segunda a sexta-feira, entre as 9h00 e as 17h00, com pausa para o almoço.

As inscrições têm um custo de 20 euros por turno/semana e podem ser efetuadas a partir das 9h00 do dia 20 de junho no site da Câmara Municipal de Portimão, onde também será possível consultar as informações relativas aos planos de atividade de cada núcleo.

A verba de inscrição contempla seguro de acidentes pessoais, assim como a oferta de almoço, T-shirt, mochila e boné.

Propostas para todos os gostos

Quanto aos núcleos, as Férias no Museu, sob o mote «Patrimónios», apresentam um conjunto de atividades que darão a conhecer o património local de forma abrangente em algumas das suas vertentes menos monumentais, relacionadas com as áreas cultural, arqueológica e imaterial.

As atividades da pesca, da arqueologia, da culinária e do património imaterial serão abordadas em diversas atividades lúdicas, criativas e interativas, que permitirão o envolvimento dos participantes e das suas famílias.

Orientadas pela professora Fátima Mártires, as Férias no Teatro incluem a apresentação, manipulação e exploração de diferentes tipos de marionetas, objetos e formas a animar, além do desenho e construção de marionetas e conceção, construção e apresentação de uma criação coletiva, sem esquecer a visita guiada ao TEMPO – Teatro Municipal de Portimão.

No que diz respeito às Férias na Biblioteca, inspiradas no tema «Literatura, histórias e fantasia», serão desenvolvidas atividades como a leitura, o teatro, a dança, a pintura, as marionetas, a reciclagem, a moldagem, a dobragem e alguns jogos, a partir da história «O Pirata das Ilhas da Bruma», de Mariana Magalhães, Joana Medeiros e Mariana Bradford.

A educação ambiental e a sustentabilidade serão os pontos de referência das Férias na Quinta, que incluem atividades de dramatização, ateliê de emoções sobre agricultura sustentável e promoção da biodiversidade, e ainda iniciativas ecológicas e criativas em meio rural.

São parceiros deste projeto os Agrupamentos de Escolas da Bemposta, Eng.º Nuno Mergulhão, Manuel Teixeira Gomes, Poeta António Aleixo e Júdice Fialho, assim como as Juntas de Freguesia do concelho, sendo os principais patrocinadores das Férias de Verão 2023 a EMARP, o Zoomarine e a Sand City.

A tradicional festa de encerramento das Férias de Verão está marcada para as 21h00 de 11 de agosto, reunindo no Portimão Arena todos os participantes e seus familiares, sem esquecer a dedicada equipa de monitores.

Férias de verão nos bairros camarários

Numa cidade multicultural como é Portimão, e à semelhança do que tem acontecido nos últimos anos, as Férias de Verão também têm lugar nos centros comunitários dos bairros camarários Coca Maravilhas, Cruz da Parteira, Mira Cabo e Pontal, onde as equipas de animação sociocomunitária dinamizam um variado leque de iniciativas de ocupação dos tempos livres, desde idas à praia e à piscina, até caminhadas e jogos diversos, adequadas às características de cada população residente e que envolvem cerca de 100 crianças e jovens que diariamente frequentam os centros comunitários.

Esta resposta municipal cumpre um importante papel em tempo de férias escolares, no que diz respeito às dinâmicas e necessidades das famílias residentes nos bairros, cuja empregabilidade é na sua maioria sazonal, possibilitando de forma lúdico-pedagógica e em segurança o desenvolvimento das crianças e jovens, no sentido de prevenir comportamentos de risco.