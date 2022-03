Portimão: «Hora do Planeta» volta a alertar para as alterações climáticas

Município convida cidadãos a abraçar a causa.

A Câmara Municipal de Portimão volta a associar-se no próximo sábado, dia 26 de março, à «Hora do Planeta», numa iniciativa que pretende promover a luta contra as alterações climáticas.

Assim, entre as 20h30 e as 21h30, a autarquia vai desligar as luzes de alguns edifícios municipais, convidando «todos os cidadãos a seguirem o exemplo».

Ficarão às escuras o edifício dos Paços do Concelho, o Museu de Portimão, o Mercado da Av.ª S. João de Deus, a Biblioteca Municipal Manuel Teixeira Gomes, a Casa Manuel Teixeira Gomes, o Pavilhão Gimnodesportivo de Portimão e o Pavilhão Desportivo da Boavista.

Neste ano, o tema da iniciativa prende-se com o «Restauro da Natureza» e com o conceito «Liga-te ao Planeta», sendo os munícipes igualmente desafiados para, durante esse período de 60 minutos, desligarem as luzes de casa ou da empresa, demonstrando desta forma a sua preocupação ambiental.

No que toca à poupança energética, além desta ação simbólica, o município de Portimão prossegue os trabalhos de substituição de luminárias em diversos locais públicos, adotando «uma tecnologia que irá diminuir os custos de manutenção e assegurar uma longa vida útil à iluminação pública, reduzindo as emissões de CO2 e minimizando os desperdícios de consumo elétrico».

Considerada a maior ação voluntária em prol do ambiente à escala mundial, a «Hora do Planeta» é promovida pela organização de conservação de natureza WWF – World Wide Fund for Nature.

A campanha já atingiu milhares de cidades em quase 200 países e visa elevar consciências para um problema que é global, marcando a diferença numa base diária contínua, rumo a uma verdadeira mudança de hábitos de vida de cidadãos, empresas e governos.