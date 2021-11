Portimão homenageia entidades e cidadãos pelo combate à COVID-19

No Dia Internacional do Voluntariado, que se assinala a 5 de dezembro, a Câmara Municipal de Portimão vai prestar homenagem pública a um conjunto de associações e pessoas que se têm distinguido pelo trabalho comunitário em período de pandemia.

A cerimónia de entrega do Prémio Municipal de Voluntariado decorrerá no auditório do Museu de Portimão e está marcada para as 15h00 de dia 5 de dezembro, domingo.

Esta homenagem contará com um momento dedicado à partilha de testemunhos na primeira pessoa por parte de João Lagartinho (Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento de Portimão), Manuela Santos (Cáritas Paroquial de Nª Srª da Conceição – Matriz de Portimão) e Sara Bruins (voluntária em nome individual), que falarão sobre as suas experiências.

Serão homenageadas as entidades Cáritas Paroquial Nossa Senhora da Conceição – Matriz de Portimão, ADRA – Associação Adventista para o Desenvolvimento, Recursos e Assistência, ACRA 1.º Dezembro, Associação Flor Amiga, GRATO – Grupo de Apoio aos Toxicodependentes, MAPS – Movimento e Apoio à Problemática da Sida, Associação para o Planeamento da Família – Projeto Rio, Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento N.º 159 – Portimão e Corpo Nacional de Escutas Agrupamento de Alvor, bem como os voluntários (a título pessoal) Sara Bruins, Miguel Andrade, Marisa Guerreiro, João Sobral, João Gouveia, Catarina Menezes, Tynara Nascente, José Brito, Aleida Monteiro, Sonia Baiona, Diogo Diniz, Custódia Entradas e Arnaldo Silveira, que ofereceram os seus préstimos no âmbito da Plataforma do Voluntariado de Portimão, lançada recentemente pela autarquia.

Com este gesto, o município de Portimão pretende «enaltecer publicamente a vertente do voluntariado, que em tempos de pandemia voltou a estar no centro das atenções enquanto ato de cidadania ativa, constituindo uma componente importante no percurso de vida dos envolvidos, ao contribuir para reduzir disparidades sociais e promover a necessidade e o dever de ajudar o próximo».

Após o interregno verificado em 2020, quando a cerimónia presencial foi cancelada devido à pandemia, é retomada este ano a apresentação pública das candidaturas ao Prémio Municipal de Voluntariado e entrega das duas distinções máximas e da menção honrosa atribuídas pelo júri, correspondentes à edição em que foi recebido o maior número de projetos, sete a título coletivo e dois a nível individual, num total de nove.

O galardão foi criado em dezembro de 2018 pela Câmara Municipal de Portimão para distinguir projetos nas áreas da solidariedade, saúde, ambiente, economia social, educação e formação, que promovam a melhoria da qualidade de vida de crianças, jovens, idosos, cidadãos portadores de deficiência ou outras pessoas em situação vulnerável.

O encerramento da cerimónia de homenagem às associações e voluntários e posterior entrega do Prémio Municipal estará a cargo da presidente da Câmara, Isilda Gomes.

Workshop sobre desgaste emocional e esgotamento

Inserido na programação da efeméride, a Associação Pista Mágica dinamizará no dia 6 de dezembro, segunda-feira, a partir das 15h00, o workshop online «Gestão emocional e burnout no voluntariado», cujo objetivo passa pela capacitação para a aquisição de ferramentas que evitem situações de desgaste emocional e esgotamento.

A iniciativa tem como público-alvo os voluntários, devendo as inscrições gratuitas, embora obrigatórias, ser feitas aqui.

Jovens partilham experiências internacionais

Ainda no contexto do Dia Internacional do Voluntariado, o Município de Portimão promoverá, em parceria com a DYPALL Network, três sessões presenciais onde jovens que integram o Corpo Europeu de Solidariedade, financiado pelo programa Erasmus+ da União Europeia, falarão com os alunos das escolas profissionais do concelho sobre o impacto do voluntariado internacional nas suas vidas.

O programa inclui as seguintes atividades: 3 de dezembro, às 10h50 – testemunhos na Escola Profissional Gil Eanes; às 16h00 – convívio e confraternização entre os voluntários do Corpo Europeu de Solidariedade, oriundos de várias nacionalidades, na Loja Ponto JA de Portimão. Já no dia 6 de dezembro, às 10h00 – testemunhos no Centro DUAL Portimão e às 14h00 – testemunhos na Escola de Hotelaria e Turismo de Portimão.

Plataforma «Voluntariado Portimão»

Criada pela autarquia em junho passado, a plataforma «Voluntariado Portimão» disponibiliza desde então um ponto de encontro entre aqueles que desejam colocar o seu tempo livre e competências em prol de projetos comunitários e as entidades locais em busca do apoio de voluntários.

Ao longo deste período de funcionamento, a plataforma vem estabelecendo uma rede de vontades, ao estimular o papel determinante dos voluntários e das associações locais na construção de uma sociedade mais coesa e solidária, articulando a necessidade do trabalho voluntário com a disponibilidade existente.

Trata-se de uma «montra» única de todas as instituições promotoras de voluntariado em Portimão, quer sejam instituições, associações, clubes ou entidades privadas, que desta forma possuem um espaço privilegiado para divulgar o seu trabalho e uma ferramenta útil para angariação de voluntários.

Numa primeira fase, as entidades deverão aceder à plataforma (aqui) e preencher a ficha de inscrição disponível, indicando as áreas de intervenção e o público-alvo, ao passo que os cidadãos que queiram aderir podem inscrever-se nesta ligação, passando a integrar a bolsa gerida pelos serviços da autarquia, que terá em consideração o perfil da pessoa e as carências existentes.

A plataforma também possibilita a divulgação dos projetos de voluntariado apresentados pelas entidades locais inscritas e o estabelecimento de contacto com as mesmas, além de apresentar um conjunto de funcionalidades como o acesso a informações úteis na área do voluntariado em termos de legislação, direitos e deveres, oferta formativa, notícias locais e ligações a nível nacional e internacional.