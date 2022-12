Portimão entrega 4.º Prémio Municipal do Voluntariado e promove a partilha de testemunhos entre jovens voluntários.

O município de Portimão volta a assinalar o Dia Internacional do Voluntariado, que se comemora a 5 de dezembro, com um encontro entre jovens voluntários de vários países, no âmbito do programa local «Geração XXI», e a revelação dos vencedores da quarta edição do Prémio Municipal de Voluntariado.

A data celebrará também o voluntariado jovem, com a realização no ‘hall’ do Museu de Portimão de um convívio, marcado para as 16h00, com a partilha de testemunhos e experiências de voluntariado, intercalados por momentos musicais, no âmbito do programa «Geração XXI», criado em parceria pelo município de Portimão e a Dypall Network e que neste dia assinala o quinto aniversário.

O programa «Geração XXI» surgiu da necessidade de dinamizar os jovens e tornar Portimão uma referência regional na implementação de políticas de juventude e incentivo à cidadania e participação ativa, criando oportunidades de aprendizagem, formação e voluntariado a nível local e internacional.

Ao assentar nos pilares estruturais do voluntariado, da capacitação do tecido associativo e da estratégia para a juventude, o «Geração XXI» conta atualmente com 11 voluntários internacionais, oriundo de Espanha, Itália e Turquia, merecendo realce o facto de cinco ex-voluntários, de nacionalidades italiana e polaca, terem adotado Portimão como sua cidade.

O encontro, que se prolongará até às 18h00, terá a presença de voluntários e representantes de organizações parceiras deste programa, como são os casos do MAPS – Movimento de Apoio à Problemática da Sida, Portimão Surf Clube, GRATO – Grupo de Apoio aos Toxicodependentes, da Câmara Municipal e da Franjinhas – Associação de Proteção Animal, e contará com a participação da Academia de Música de Portimão, que terá a cargo vários momentos musicais, estando igualmente previstas dinâmicas de grupo, nomeadamente um quiz sobre voluntariado.

A partir das 18h00, terá lugar no auditório do Museu a cerimónia de atribuição das distinções relativas ao Prémio Municipal de Voluntariado 2022 nas categorias individual e coletiva, com a apresentação de todos os projetos que se candidatam e a revelação dos vencedores.

A cerimónia contará com momentos performativos pela Academia Dança Mais, enquanto o encerramento estará a cargo da presidente da Câmara Municipal de Portimão, Isilda Gomes, que irá realçar a importância das boas práticas nesta vertente comunitária tão importante em termos de responsabilidade social e cidadania ativa.

Já na sua quarta edição, o galardão foi instituído em 2018 pela autarquia e desde então distingue projetos nas áreas da solidariedade, saúde, ambiente, economia social, educação e formação que promovam a melhoria da qualidade de vida de crianças, jovens, idosos, cidadãos portadores de deficiência ou outras pessoas em situação vulnerável, tendo premiado no ano transato os projetos «SER na Demência» (categoria coletiva) e «Jardim Sensorial» (categoria singular).

«Montra» do voluntariado portimonense

Criada em junho de 2021 pelo município, a plataforma «Voluntariado Portimão» disponibiliza um ponto de encontro entre aqueles que desejam colocar o seu tempo livre e competências em prol de projetos comunitários e as entidades locais em busca do apoio de voluntários.

Durante este período, a plataforma tem estabelecido uma rede de vontades, ao estimular o papel determinante dos voluntários e das associações locais na construção de uma sociedade mais coesa e solidária, articulando a necessidade do trabalho voluntário com a disponibilidade existente, pelo que constitui uma «montra» única de todas as instituições promotoras de voluntariado em Portimão, quer sejam instituições, associações, clubes ou entidades privadas, que desta forma possuem um espaço privilegiado para divulgar o seu trabalho e uma ferramenta útil para angariação de recursos humanos.

Numa primeira fase, as entidades deverão aceder à plataforma e preencher a ficha de inscrição disponível, indicando as áreas de intervenção e o público-alvo, ao passo que a pessoa em nome individual que queira aderir pode inscrever-se online, passando a integrar a bolsa gerida pelos serviços da autarquia, que terá em consideração o perfil da pessoa e as carências existentes.

A plataforma também possibilita a divulgação dos projetos de voluntariado apresentados pelas entidades locais inscritas e o estabelecimento de contacto com as mesmas, além de apresentar um conjunto de funcionalidades, como o acesso a informações úteis na área do voluntariado em termos de legislação, direitos e deveres, oferta formativa, notícias locais e ligações a nível nacional e internacional.