Portimão e Portipark promovem «Mobilidade Mais Fácil e Segura»

Câmara Municipal de Portimão e Portipark apresentam uma campanha conjunta de sensibilização intitulada «Siga_Portimão Acessível – Mobilidade Mais Fácil e Segura», que assume a segurança rodoviária e o respeito entre condutores e peões como elementos primordiais para uma cidade segura.

A campanha, que apresenta um conjunto de mensagens e ilustra hábitos essenciais que devem fazer parte do nosso quotidiano, pretende alertar os cidadãos para a adoção de comportamentos responsáveis, que permitam uma mobilidade mais fácil e segura, incentivando a utilização do Vai e Vem e a utilização de modos suaves (peões e bicicletas) nas suas deslocações.

«Em linha concertada com padrões atuais de um desenvolvimento sustentável, desejáveis para os núcleos urbanos das cidades, a implementação de medidas que salvaguardem a gestão do espaço público, um recurso limitado, é essencial para promover uma maior igualdade no acesso à mobilidade, que deve ser simples e não colocar em risco a integridade física das pessoas», consideram os responsáveis.

No que diz respeito ao estacionamento, uma variável fundamental na esfera da mobilidade, que desempenha um papel relevante na qualidade ambiental e permite induzir comportamentos mais sustentáveis, foi implementada uma política que visa melhorar a acessibilidade e gerir o espaço urbano de uma forma mais eficiente.

As medidas que têm vindo a ser colocadas em prática passam por assegurar as opções de ordenamento e acesso à mobilidade, contrariando um estacionamento sem rotatividade, que gera pressão nas zonas de maior congestionamento e reduz a acessibilidade para peões, ciclistas, utilizadores de transportes públicos e condutores de automóveis.

A política de estacionamento e a força de fiscalização têm o objetivo de eliminar a paragem de veículos de forma irregular e abusiva na via pública, fomentando boas condições de circulação e devolvendo a fruição dos passeios aos peões, permitindo a sua mobilidade.

Apenas através da utilização de estacionamento de curta duração, na proximidade das áreas comerciais e de serviços, é possível fomentar uma maior circulação de pessoas.

Os residentes têm ao seu dispor a possibilidade de usufruir de 60 minutos diários de estacionamento não pago, dentro do período integral das 24 horas diárias.

Para este efeito, devem registar-se junto da Portipark, no balcão de atendimento, localizado na Rua José António Marques, n.º 17, 8500-318 Portimão, ou através do formulário online, juntando cópia da certidão de domicílio fiscal e do documento único automóvel.

Após a validação do registo, deve ser descarregada a aplicação móvel iParque Mobile e carregada a matrícula da viatura.

Plano de Mobilidade Urbana Sustentável de Portimão

A política de estacionamento é uma das variáveis que integra o Plano de Mobilidade Urbana Sustentável (PMUS), um documento estratégico e operacional, que se prevê concluído durante o primeiro trimestre de 2022.

O PMUS constituir-se-á como um instrumento de atuação e sensibilização, que permitirá a articulação entre as diferentes plataformas de deslocação e os diferentes modos de transporte, visando a implementação de um sistema integrado de mobilidade, que permita diminuir o uso do transporte individual e, simultaneamente, garanta a adequada mobilidade dos cidadãos, promova a coesão territorial, a inclusão social, a competitividade, a qualidade de vida urbana e a preservação do património histórico, edificado e ambiental.

Entre os principais objetivos do PMUS estão a promoção da mobilidade sustentável, fomentando a utilização dos modos de deslocação ativos e suaves, tais como o pedonal, ciclável e os transportes públicos, em detrimento do uso de veículos individuais motorizados, a redução do ruído, da poluição atmosférica e do consumo energético, potenciando a atratividade e qualidade do ambiente, e a melhoria da segurança nas deslocações, tendendo ao objetivo de zero mortes na estrada e a garantia de articulação entre planeamento da mobilidade e do uso do solo.