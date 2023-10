Portimão e Faro abrem XVI Festival Internacional de Órgão do Algarve

O XVI Festival Internacional de Órgão do Algarve arranca na próxima sexta e sábado, com concertos em Portimão e Faro, respetivamente.

O concerto de abertura do o XVI Festival Internacional de Órgão do Algarve 2023 está marcado para a próxima sexta-feira, dia 3 de novembro, na Igreja Matriz de Portimão, com o organista Filipe Veríssimo e a participação do Coral Adágio dirigido por António Alves.

Depois de uma primeira parte onde será protagonista o órgão histórico e os seus registos sonoros, na participação coral serão interpretadas obras de Mozart e de Bach e, por fim, destaque para a apresentação do Te Deum em Dó de Benjamin Britten (1913-1976), com Beatriz Direito nos solos da voz soprano.

No dia seguinte, sábado 4 de novembro, Filipe Veríssimo apresenta-se no órgão da Sé de Faro, partilhando o concerto com o Coro Cantate Domino dirigido por Rui Jerónimo. Glosas, Partitas e Sonatas preenchem o programa a solo, seguindo-se a participação coral com a interpretação de cinco obras de referência, de Bach, Franck, Mozart, Caccini e Haendel.

Os concertos realizam-se às 21h00, são de entrada livre (gratuita) e não carecem de reserva prévia.

Ainda antes de rumar a Faro, no sábado de manhã, 4 de novembro, o organista Filipe Veríssimo oferece uma masterclass de Órgão na Igreja Matriz de Portimão, dirigido a professores e alunos de instrumentos de tecla e de música antiga, estudiosos do património e outros interessados.

Trata-se de uma oportunidade para todos os curiosos em gera, numa atividade organizada em parceria com a Academia de Música de Portimão, sendo que participantes/ouvintes podem inscrever-se por telefone (282 426 290 / 966 642 279), ou e-mail (geral@amportimao.pt).

Bibliografias:

Filipe Veríssimo é Mestre Capela e Organista Titular da Igreja da Lapa no Porto. É formado em Música Sacra na Escola de Artes da Universidade Católica, onde estudou órgão, direção coral e direção de orquestra, tendo prosseguido os seus estudos de órgão em Paris. É diretor artístico de diversos Ciclos e Festivais de Órgão.

O Grupo Coral Adágio nasceu em Portimão, em setembro de 1989 e conta com cerca de 30 elementos. Do seu percurso destacam-se digressões internacionais, atuações em programas de rádio e televisão e concertos com orquestra. Gravou em 2008 o seu primeiro CD exclusivo, (L)atitudeS.

O Coro Cantate Domino tem por finalidade contribuir musicalmente para as celebrações litúrgicas mais solenes realizadas na Sé de Faro, tendo iniciado a sua participação na Liturgia em 2009. Desde então, tem acrescentado ao seu reportório um conjunto de outras composições religiosas e profanas.

O Festival de Órgão do Algarve 2023 conta com os apoios da Direção Regional de Cultura do Algarve, dos municípios de Faro, Loulé, Portimão e Tavira, da agência luxemburguesa Kultur LX, com o apoio à divulgação da Região de Turismo do Algarve, com os parceiros de comunicação Antena 2, Sul Informação e Rua FM e com o parceiro de alojamento Hotel Faro

Conta ainda com a parceria da Diocese do Algarve, do Cabido da Sé de Faro, da Ordem do Carmo de Faro, das Paróquias de Portimão, Boliqueime e Tavira e da Santa Casa da Misericórdia de Tavira.

Mais informações podem ser encontradas na página de Facebook do Festival, disponível aqui, sendo que o livro pode ser consultado aqui.