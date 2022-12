Portimão distingue coletividades no Prémio Municipal do Voluntariado

O Prémio Municipal do Voluntariado de Portimão contou com 13 candidaturas, com dois prémios entregues na categoria Coletivo e nenhum na Individual.

O Dia Internacional do Voluntariado foi celebrado em Portimão com a cerimónia de entrega das distinções relativas à quarta edição do Prémio Municipal do Voluntariado ontem, segunda-feira, 5 de dezembro, no auditório do Museu de Portimão.

Criado pelo município em 2018, este galardão distingue projetos nas áreas da solidariedade, saúde, ambiente, economia social, educação e formação que promovam a melhoria da qualidade de vida de crianças, jovens, idosos, cidadãos portadores de deficiência ou outras pessoas em situação vulnerável.

Nesta edição, o primeiro prémio na categoria Coletivo, no valor de 6.500 euros, coube ao projeto «Navegar pela Mente», da Associação Teia d’Impulsos, que visa possibilitar a prática semanal de vela aos utentes que frequentam o Hospital de Dia de Psiquiatria e Reabilitação do CHUA – Portimão, proporcionando o desenvolvimento de uma atividade desportiva e terapêutica como ferramenta no processo de reabilitação, ao mesmo tempo que estimula competências sociais e cognitivas, aumenta a autoestima e promove a reintegração e participação ativa na sociedade.

Na mesma categoria, o segundo prémio, no valor de 3.500 euros, foi entregue à Oficina Social de Bricolage do GRATO – Grupo de Apoio aos Toxicodependentes, no sentido de equipar uma carrinha com material de manutenção e ferramentas, com o propósito de que a viatura funcione como oficina de pequenas reparações ao domicílio, ao serviço da população mais vulnerável e carenciada do concelho (reformados, pessoas com deficiência e agregados em situação de carência económica).

No total, foram apresentadas 13 candidaturas, não tendo sido atribuído qualquer prémio na categoria Individual, uma vez que as quatro candidaturas recebidas obtiveram classificação desfavorável por parte do júri, composto por Teresa Mendes, vereadora da Câmara Municipal de Portimão, Ana Vargues Gomes, presidente do Conselho de Administração do CHUA, Joana Bastos, coordenadora da DUAL, Nuno Alves, presidente de direção do Banco Alimentar do Algarve e Paulo Alves, professor adjunto da Universidade do Algarve (UAlg).

«A solidariedade e o voluntarismo são fundamentais»

Na ocasião, Isilda Gomes, presidente da Câmara Municipal de Portimão, realçou a importância das boas práticas do voluntariado, ao afirmar que «a solidariedade e o voluntarismo de quem não está à espera de nada em troca, é fundamental para o nosso futuro, pois a humanidade não pode ser desumanizada, tem que ter afetos, os quais se medem na forma como nos entregamos aos outros».

Nas suas palavras, «os portimonenses não vivem de costas viradas entre si, a julgar pelos números do nosso movimento associativo, que mobiliza diariamente muitos milhares de pessoas para fazer desta uma cidade mais solidária e um município mais próximo das pessoas».

Partilha de experiências internacionais

No âmbito do programa local «Geração XXI», criado em parceria pelo município de Portimão e a DYPALL Network, os jovens oriundos de vários países tiveram ainda oportunidade de conviverem e partilharem testemunhos entre eles.

Este momento ficou ainda marcado pela intervenção de alguns representantes de organizações parceiras do projeto; Teresa Mendes (Câmara Municipal de Portimão), Bruno António (DYPALL) e Luís Norte (GRATO – Grupo de Apoio aos Toxicodependentes).

De realçar que o programa “Geração XXI” surgiu da necessidade de dinamizar os jovens e tornar Portimão uma referência regional na implementação de políticas de juventude e incentivo à cidadania e participação ativa, criando oportunidades de aprendizagem, formação e voluntariado a nível local e internacional.

Ao assentar nos pilares estruturais do voluntariado, da capacitação do tecido associativo e da estratégia para a juventude, o «Geração XXI» conta atualmente com 11 voluntários internacionais, oriundo de Espanha, Itália e Turquia, merecendo realce o facto de cinco ex-voluntários, de nacionalidades italiana e polaca, terem adotado Portimão como sua cidade.