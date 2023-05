Portimão destina 40 mil euros para esterilização de cães e gatos de rua

Município de Portimão apoia três associações de bem-estar animal com 40 mil euros para esterilização de cães e gatos de rua.

À semelhança do que tem sucedido nos últimos anos, o município de Portimão assinou nesta sexta-feira, 12 de maio, protocolos de colaboração com a ADAP – Associação de Defesa de Animais de Portimão, APAA – Associação de Proteção do Animal do Algarve e AACP – Associação Amigos do Canil de Portimão, no sentido de apoiar o relevante trabalho de esterilização de cães e gatos que as três instituições realizam no concelho, para o que foram destinados 40.000 euros a fundo perdido.

Esta estratégia autárquica surge do reconhecimento do esforço desenvolvido por aquelas associações ao nível do interesse público, designadamente no que toca à promoção de campanhas de sensibilização e do incentivo à esterilização, visando reduzir o excesso de animais errantes e, assim, contribuir para a salvaguarda da saúde e da qualidade ambiental das populações.

No que toca à AACP, a verba de 15 mil euros agora protocolada destina-se à aquisição de bens ou serviços essenciais ao desempenho da campanha no domínio da proteção dos animais, prevendo-se a esterilização dos cães e gatos que dão entrada no canil municipal.

Quanto à comparticipação financeira destinada à ADAP, no valor de 10 mil euros, também se aplica à aquisição de bens ou serviços essenciais ao desempenho da campanha no domínio da proteção dos animais, prevendo-se a esterilização de 100 animais que proliferam em vários locais da cidade.

Por sua vez, o acordo de colaboração com a APAA, envolve uma verba de 10 mil euros para aquisição de bens ou serviços essenciais ao desempenho da campanha no domínio da proteção dos animais, prevendo-se a esterilização de 200 cães e gatos de rua, a que acrescem 5.000 euros para alimentação de animais residentes em colónias identificadas pelo município de Portimão.

Os protocolos foram assinados por Isilda Gomes, presidente da Câmara de Portimão e pelas representantes das associações beneficiadas, nomeadamente Mónica Alexandra Vitela (ADAP), Patricia Nieuwe (AACP) e Jennifer Clarke (APAA), tendo marcado presença na cerimónia o veterinário municipal, Osvaldo Mateus.