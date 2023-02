Portimão dá nova sede à Associação All Mozambi nos Três Bicos

Associação All Mozambi recebe do município de Portimão as chaves da nova sede, no ano em que assinala uma década de atividade.

A poucos meses de assinalar a primeira década de atividade regular, a All Mozambi – Associação Cultural e Recreativa de Moçambicanos e Amigos de Moçambique recebeu do Município de Portimão as chaves de um gabinete situado nos Três Bicos, destinado a acolher a sede da instituição.

A assinatura do protocolo de cedência gratuita das instalações e entrega das chaves realizou-se na sexta-feira, dia 3 de fevereiro, tendo na ocasião a presidente da Câmara Municipal de Portimão, Isilda Gomes, expressado o desejo de que o novo espaço «seja um ponto de encontro privilegiado para os moçambicanos, permitindo igualmente detetar quaisquer situações sociais a necessitar de ajuda».

Para a presidente de direção da associação, Sofia Froi, «este nobre gesto representa um marco histórico, porque passámos a dispor de um espaço digno para divulgar o rico património cultural moçambicano e os interesses dos nossos conterrâneos, principalmente ao nível da sua integração e inserção».

A responsável adiantou ainda que «alguns médicos com ligação a Moçambique já se ofereceram para prestar apoio à comunidade, pelo menos uma vez por mês, e a partir da agora estamos em condições de ativar essa valência».

Nas novas instalações, localizadas no lote 6 cave da Urbanização do Pimentão – Três Bicos, também serão idealizadas e projetadas as iniciativas que, a partir de junho próximo, assinalarão a primeira década de atividades desta associação e as comemorações do Dia da Independência de Moçambique, que se celebra a 25 de junho.

Apoio à comunidade moçambicana

Com atividade iniciada em 2013, a All Mozambi conta atualmente com mais de meia centena de associados e tem centrado o seu trabalho no apoio à comunidade moçambicana, enquanto membro facilitador na relação com diversas entidades, como são os casos da Embaixada e dos consulados de Moçambique em Portugal.

Participando regularmente na Semana Intercultural e noutras iniciativas e eventos do Município, a All Mozambi também realiza ações de esclarecimento e presta ajuda técnica ao nível do processo de legalização, renovação de documentos ou questões jurídicas, não esquecendo a componente do apoio social, em particular através do auxílio financeiro que poderá ser solicitado à Câmara Municipal de Portimão.