Portimão comemora Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor

O Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor celebra-se no Mercado Municipal da Avenida São João de Deus, em Portimão.

O município de ​Portimão vai assinalar o Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor, que se celebra a 23 de abril, através de duas iniciativas promovidas pela Biblioteca Municipal Manuel Teixeira Gomes, em parceria com o Mercado Municipal da Avenida São João de Deus.

A partir das 10h00 do próximo sábado, dia 22 de abril, abrirá no Mercado Municipal a minibiblioteca «Banca de Letras», possibilitando que este espaço comercial também disponibilize livros, para além dos produtos habituais, como fruta, legumes, peixe, carne, pão e muitos outros.

Os livros, cedidos pela Biblioteca Municipal de Portimão, podem ser levados, gratuitamente, pelos frequentadores até às 14h00, como forma de incentivar as boas leituras.

Ainda no âmbito da mesma efeméride, entre os dias 26 e 29 de abril haverá uma Feira de Troca de Livros na entrada principal (interior) do Mercado, a funcionar entre as 9h00 e as 13h00 numa das tradicionais bancas dos produtores.

Este evento de troca tem algumas regras, nomeadamente o facto de que todos os livros a trocar devem estar em condições, e de as permutas se basearem no sistema «um por um», ou seja, cada participante poderá trocar apenas um livro por outra obra literária, sem o recurso a dinheiro.

Além disso, todos os livros podem voltar a ser trocados, exceto os títulos considerados relevantes para futura integração no fundo documental da Biblioteca Municipal de Portimão.

O objetivo principal destas iniciativas, segundo a Câmara Municipal de Portimão, é incentivar hábitos de leitura e reconhecer o livro como um meio de transmissão de cultura e informação, estando ambas as atividades integradas no programa «Portimão Terra Democrática», que assinala o 49º aniversário do 25 de Abril de 1974 em Portimão, uma vez que a conquista da Liberdade também se celebra com livros.

Recorde-se que o Dia Mundial do Livro é comemorado desde 1996 por decisão da UNESCO, que escolheu a data de 23 de abril com base na tradição catalã.

Segundo essa evocação, neste dia os cavaleiros ofereciam às suas damas uma rosa vermelha de S. Jorge e recebiam em troca um livro, testemunho das suas heroicas aventuras, sendo posteriormente a data escolhida para comemorar também os Direitos de Autor.