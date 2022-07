Portimão começa a disponibilizar online acervo do Arquivo Municipal

Processo será gradual.

A Câmara Municipal de Portimão está gradualmente a disponibilizar o acervo do Arquivo Municipal a todos os interessados através da sua página na Internet, visando contribuir com esta medida «para a compreensão da identidade e do desenvolvimento do território do concelho no decorrer do século XX».

Numa fase inicial, serão divulgados documentos que constituem a memória coletiva de eventos culturais, cerimónias e outros atos públicos promovidos e apoiados pela autarquia, ficando também acessível documentação relativa a projetos de obras, tanto de iniciativa particular como públicas.

Este projeto de divulgação do acervo documental terá continuidade através da disponibilização progressiva de outros documentos, com periodicidade regular, por forma a alargar a oferta de conteúdos informativos.

O acesso online a todo esse património será possível aqui ou pelo portal da Câmara Municipal de Portimão.