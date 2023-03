Dia Mundial da Saúde e Dia Mundial da Atividade Física assinalados em conjunto pelo município de Portimão, de 1 a 14 de abril.

O município de Portimão vai assinalar em conjunto o Dia Mundial da Saúde e o Dia Mundial da Atividade Física, ambos criados pela OMS – Organização Mundial de Saúde, com a realização de diversas iniciativas dirigidas à população e distribuídas por duas semanas.

A 6 de abril, no Dia Mundial da Atividade Física, pretende sublinhar os benefícios da realização regular de exercício físico, como forma de lutar contra o sedentarismo, um dos principais fatores de risco de morte em todo o mundo.

Já quanto ao Dia Mundial da Saúde, celebrado a 7 de abril, constitui uma oportunidade única de alertar a sociedade para temas que afetam todas as pessoas, ao mesmo tempo que incentiva a promoção de atividades vocacionadas para o bem-estar das populações e hábitos de vida saudáveis.

A primeira ação está marcada para as 10h00 de 1 de abril, no Café Memória, desenvolvido no Museu de Portimão, sob a temática «Terapia de reabilitação, uma ação física e cognitiva destinada a familiares e cuidadores de pessoas com demência» e que será apresentada pela Dr.ª Raquel Ferreira.

Por sua vez, o Complexo Desportivo da Mexilhoeira Grande recebe aulas abertas de hidroginástica (dias 3 e 5) e de body&mind (dias 4 e 6), sempre a partir das 19h10, e os interessados devem inscrever-se por email (cdmexgrande@cm-portimao.pt) ou telefone (282 248 571).

Também no dia 4, realiza-se um rastreio visual, às 14h30, junto dos utentes do Centro de Convívio Sénior da Aldeia das Sobreiras, a cargo da Ótica Auchan Portimão.

A partir das 10h00, de 5 de abril, o Dia Mundial da Atividade Física será comemorado sob o lema «Exercite-se pela sua saúde», com uma aula aberta na Praça 1º de Maio, dirigida à população em geral e aos funcionários da Câmara Municipal.

No dia seguinte, o Mercado Municipal da Avenida São João de Deus acolhe, entre as 10h00 e as 13h00, o workshop «Pela sua Saúde, tome sempre o pequeno-almoço», tendo como preletora Néria Bento, voluntária da ADRA – Associação Adventista para o Desenvolvimento, Recursos e Assistência, que confeccionará receitas alternativas para um pequeno-almoço saudável.

Nesta data estão previstas outras ações, como uma caminhada pela Ria de Alvor às 9h30, a partir do Complexo Desportivo de Alvor, para cujas inscrições os interessados devem inscrever-se por email (cdalvor@cm-portimao.pt) ou por telefone (282 248 570), ou as aulas inter-geracionais no Pavilhão Gimnodesportivo de Portimão e no Pavilhão Desportivo da Boavista, ambas a partir das 9h30.

Também no dia 6 de abril haverá a palestra «Lanches Saudáveis», marcada para as 10h30 no Pavilhão Gimnodesportivo de Portimão, com as nutricionistas Susana Guilherme e Patrícia Cabral, direcionadas para os utentes das classes municipais dos equipamentos desportivos e um passeio de skate, entre as 13h00 e as 15h00, tendo como ponto de encontro a Central Skate Shop (skateclubeportimao@gmail.com), localizada na Rua Mouzinho de Albuquerque.

Para 10 de abril foram marcadas duas ações de sensibilização sob o tema «Medicação na pessoa de idade maior – cuidados a ter», a cargo das enfermeiras do CHUA – Hospital de Portimão Daniela Lopes e Alexandra Lobo, que vão ser dinamizadas no Centro de Convívio Sénior da Aldeia das Sobreiras (11h30) e no Centro de Convívio Sénior de Portimão (14h30).

No dia 12 de abril, utentes do Centro de Convívio Sénior da Aldeia das Sobreiras e do Centro de Convívio da Aldeia de Portimão participam numa caminhada pela Praia da Rocha, a partir das 10h00, encerrando a programação dois dias depois, quando os utentes do Centro de Convívio Sénior de Portimão tomarem parte num rastreio visual, promovido a partir das 14h30 pela Ótica Auchan Portimão.

As ações programadas para estas duas semanas de relações saudáveis, que se pretendem replicadas, visam servir de orientação para um estilo de vida saudável, com sugestões no contexto da alimentação saudável, da atividade física, e da saúde mental e da visão.