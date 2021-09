Portimão celebra a Semana Europeia da Mobilidade sob o lema «Mova-se de forma sustentável. Seja saudável». Uma semana repleta de atividades para todas as idades.

O município de Portimão inicia a 17 de setembro as atividades promovidas no âmbito da Semana Europeia da Mobilidade, com o propósito de encorajar as pessoas a manter o bem-estar físico e mental enquanto exploram a beleza da cidade, respeitando o ambiente.

O programa de atividades previsto para esta semana, visa sensibilizar a população a andar a pé e a pensar na escolha do meio de transporte mais sustentável como forma de cuidar a sua saúde e a dos outros.

O primeiro convite é para participar num percurso histórico-cultural noturno, passeio a pé pelas paisagens urbanas de Portimão, guiado pelas técnicas da Casa Manuel Teixeira Gomes e com partida junto ao Coreto de Portimão.

O percurso está sujeito a inscrição prévia e limitada, através do telefone 282480492 ou na Casa Manuel Teixeira Gomes.

Para o dia 18 de setembro, pelas 17h00, com ponto de encontro na antiga lota de Alvor, está prevista uma visita à Estação Salva-vidas, um projeto que visa dar voz à comunidade, e que leva ao conhecimento dos visitantes o processo de intervenção do núcleo museológico dedicado à história deste equipamento e à tradição piscatória da comunidade local.

Os dias 18 e 19 foram ainda reservados para passeios pagos em barco solar (7,5 euros por adulto, as crianças até aos 10 anos pagam metade deste valor), numa ação intitulada «Pelas margens da História do Arade», que será guiada pela equipa da Algarve Sun Boat.

O local de embarque será o cais do Clube Naval de Portimão e os passeios começam às 10h00, 11h30, 15h00 e 16h30, tendo a embarcação uma capacidade para oito pessoas. As reservas, limitadas aos lugares disponíveis, devem ser efetuadas por telemóvel (919 919 450) ou email (info@algarvesunboat.com)

Os bilhetes para estes passeios permitirão entrada gratuita no Museu de Portimão, durante o mês de setembro.

Também no dia 19, a proposta é de uma nova visita às «Paisagens Urbanas», desta vez durante o dia, através de um percurso histórico-cultural à descoberta do património, com ponto de encontro às 15h30 no Largo da Câmara (Palácio Bivar), e posterior passeio até ao jardim 1º de Dezembro, Palacete Sárrea Garfias, Colégio e Igreja dos Jesuítas e Adro da Igreja Matriz.

A inscrição é obrigatória através de telefone (282 480 492) e o número de participantes é limitado a 12 pessoas.

O município associa-se às atividades da Semana da Bicicleta, organizada pela Associação Trail Runners e, nos dias 18 e 19, junta-se aos Prólogos e Provas Maratona e Meia Maratona de BTT «Portimão Bike Challenge» e à exposição de equipamentos e acessórios para bicicleta (ver programa próprio).

Já nos dias 21 e 22 de setembro, pelas 15h00, no auditório do Portimão Arena, terão início Workshops em torno da Mobilidade Sustentável e Saudável com a apresentação de ideias e propostas para uma melhor e mais saudável mobilidade.

Os oradores são figuras reconhecidas da área do urbanismo e planeamento, saúde e desporto, destacando-se Pedro Ribeiro da Silva (urbanista e planeador do território), Paula Teles (diretora da MPT – Mobilidade e Planeamento do Território, Lda.) e Joana Cruz (nutricionista). Os trabalhos estão planeados para ocorrer presencialmente, mas contemplam também a transmissão online no Facebook do município de Portimão.

Ainda no dia 21, a sugestão é para um passeio «Ao sabor da maré», num percurso ao entardecer pela freguesia de Alvor, com encontro marcado junto ao Complexo Desportivo de Alvor, pelas 18h30, após a obrigatória inscrição através de email (filipe.jorge@cm-portimao.pt).

No dia 22, a proposta é «Caminhar à beira-mar», uma prática ao alcance de todos e que propicia melhorias na qualidade de vida. O ponto de partida é às 18h30, junto ao Clube Naval e a inscrição prévia é obrigatória por email (secretaria.gimnodesportivo@cm-portimao.pt).

Por forma a potenciar o uso do transporte público, o Vai e Vem – Circuito Urbano de Portimão será gratuito nos dias 18 e 19 de setembro. Atualmente, esta rede de transportes públicos urbanos é constituída por 18 linhas que asseguram a ligação de vários pontos do concelho, incluindo as três freguesias (Portimão, Alvor e Mexilhoeira Grande) ao centro da cidade, ao hospital e aos principais serviços, bem como a vários locais de interesse no município.

Viver Alvor sem carros

O programa da efeméride é bastante abrangente e, em parceria com a Junta de Freguesia de Alvor, o município de Portimão assinalará o Dia Europeu Sem Carros em Alvor, por forma a levar a população e turistas a (re)descobrirem o centro da vila, livre de circulação automóvel, devolvendo algumas das suas principais artérias à população local e aos visitantes, com muitas atividades lúdicas, culturais e desportivas.

O trânsito automóvel estará interditado a 19 de setembro, entre as 11h00 e as 19h00 nas seguintes artérias: Rua Vasco da Gama; R. Pedro Alvares Cabral; Rua Dr. Frederico Ramos Mendes; Rua D. João II; Rua do Castelo; Rua Padre Mendes; Rua Dr. Afonso Costa; Rua 1º de Dezembro; Rua dos Pescadores; Rua de São João; e Rua Maria Teresa J. Duarte Dionísio.

Os residentes poderão sair com as suas viaturas, no entanto o regresso apenas será permitido a partir das 19h00, com exceção das pessoas com mobilidade reduzida, transportes públicos e alternativos e veículos de socorro.

Nesse dia, os carros darão lugar à circulação de pessoas nas ruas do centro de Alvor, possibilitando assim espaço para a música, a animação desportiva e as vivências de outrora, com as gentes da vila a mostrarem as suas artes e ofícios e as crianças a brincarem aos jogos tradicionais.

O aguadeiro estará de volta às típicas artérias de Alvor, na companhia do seu burro, a distribuir água fresquinha a quem por lá passar, cruzando-se com o comboio turístico, que nesta data tem bilhetes especiais a 1 euro.

A juntar ao tradicional Mercadinho da Ria, serão disponibilizadas bicicletas grátis para circular pelas ruas de Alvor, para além da presença de trotinetes. Estará de igual modo em funcionamento o «Tula Labs», uma startup de Portimão, que disponibiliza diversos veículos elétricos, para uma experiência imperdível.

Quem desejar explorar a Ria de Alvor terá à disposição pranchas de paddle, canoas e «gaivotas» gratuitamente disponíveis, durante a manhã, no Clube Naval D. João II.

A Semana Europeia da Mobilidade é promovida pelo município de Portimão e a Junta de Freguesia de Alvor, com o apoio do Vai e Vem – Circuito Urbano, Museu de Portimão, Casa Manuel Teixeira Gomes, Algarve Sun Boat, Tchu Tchu – Comboio turístico, Tic Tac Bike Tour, CIRC, Clube Naval D. João II de Alvor, Centro Karaté de Alvor, Judo Clube Alvor, ACRA e Corpo Nacional de Escutas 685 de Alvor.

Consulte o Programa da Semana Europeia da Mobilidade em Portimão aqui.