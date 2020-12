Portimão celebra 96 anos de cidade num formato original. A programação do Dia da Cidade será exclusivamente online, de 7 a 12 de dezembro.

Devido à atual situação pandémica que o país atravessa, Portimão escolheu assinalar o 96º aniversário de elevação a cidade, debaixo do mote «juntos cumprimos», respeitando as normas vigentes de distanciamento e confinamento, mas assegurando que não existem distâncias a separar os portimonenses.

Para o efeito preparou um programa que assinala os principais momentos das comemorações e partilha um novo olhar sobre a cidade.

Anfitriã da programação, a jovem estudante de Comunicação Carlotta Carvalho, de 20 anos, vai lançar o convite à população para assistir online, nas redes sociais do município, às comemorações do Dia da Cidade de Portimão, de 7 a 12 de dezembro.

Será também nesta semana, que à decoração natalícia da praça do município se junta a iluminação verde do edifício da Câmara Municipal, invocando simbolicamente sentimentos de esperança e solidariedade.

A elevação de Vila Nova de Portimão à categoria de cidade foi oficializada em Diário do Governo de 11 de dezembro de 1924, por iniciativa do escritor portimonense Manuel Teixeira Gomes, à época Presidente da República, arrancando as comemorações logo no dia 7 de dezembro, às 18 horas, com a atribuição do Prémio Municipal do Voluntariado 2020, numa cerimónia agendada para o salão nobre dos Paços do Concelho.

No ano passado, uma ideia de impacto social do jovem barbeiro Bruno Santos, acarinhada pela Cáritas da Matriz de Portimão, virou projeto e ganhou a primeira edição do Prémio Municipal de Voluntariado.

Em 2020 foram recebidas dez candidaturas, recebendo os projetos premiados nas categorias singular a coletiva, respetivamente 6500 euros e havendo lugar a uma menção honrosa.

Este galardão visa distinguir projetos de voluntariado nas áreas da solidariedade, saúde, ambiente, economia social, educação e formação, que promovam a melhoria da qualidade de vida de crianças, jovens, idosos, cidadãos portadores de deficiência ou outras pessoas em situação vulnerável.

A partir das 18h00 do dia seguinte, terá igualmente lugar no salão nobre a entrega do Prémio Literário Manuel Teixeira Gomes, que distingue trabalhos inéditos, com o objetivo de estimular a criação nesta área e perpetuar a memória do seu patrono, distinto escritor de requintado estilo.

Seguir-se-á a tradicional homenagem municipal aos professores aposentados, justo reconhecimento por uma nobre profissão, tantas vezes encarada como verdadeira missão de vida.

Por norma, a cerimónia tem lugar na receção aos professores, que anualmente decorre em outubro, mas que este ano, em resultado da pandemia, não se realizou.

Para as 18h00 de quarta-feira, dia 9 de dezembro foi marcado o lançamento do livro «Cidade Europeia do Desporto 2019», também no salão nobre, que resulta do trabalho fotográfico de Miguel Veterano, natural de Portimão.

Durante o ano passado, o fotógrafo acompanhou de perto algumas das iniciativas daquele importante evento desportivo, que dinamizou centenas de milhar de pessoas, entre atletas, participantes informais e público, constituindo esta edição do município de Portimão, uma espécie de álbum de recordações, com os melhores momentos fotogénicos da CED 2019.

153 medalhados na Gala do Desporto

O programa deste dia continuará sob a mesma temática, com a realização no salão nobre dos Paços do Concelho da Gala do Desporto 2020 – Homenagem aos Campões Portimonenses, que ilustra a forte dinâmica desportiva do concelho e do movimento associativo local, construída durante décadas e que culminou no ano passado com a eleição de Portimão como a Melhor Cidade Europeia do Desporto.

Há 15 anos que o município de Portimão presta esta homenagem, no reconhecimento dos seus atletas como verdadeiros pilares de força e fonte de inspiração, reunindo cada evento milhares de pessoas. Contudo, e face às atuais restrições sanitárias, apenas marcarão presença na cerimónia deste ano os atletas de ouro e os representantes de cada um dos clubes com desportistas medalhados.

Os prémios a atribuir estão classificados de acordo com as seguintes categorias: Prémio Grau Bronze (classificados em primeiro lugar nos Campeonatos ou Taças Distritais); Prémio Grau Prata (classificados entre os três primeiros lugares nos Campeonatos ou Taças Nacionais) e Prémio Grau Ouro (classificados entre os dez primeiros lugares nos Campeonatos ou Taças do Mundo e da Europa e em Jogos Olímpicos).

No total, serão abrangidos 13 clubes e 18 modalidades, com 153 medalhas (3 de Grau Ouro, 71 de Grau Prata e 79 de Grau Bronze).

Desafio aos jovens

Na véspera do Dia da Cidade, 10 de dezembro, será atribuído a partir das 18 horas o Prémio Iniciativa Jovem, projeto com um investimento de 7000 euros realizado no âmbito da Geração XXI, e que resulta de uma parceria entre o município de Portimão, a DYPALL Network e a MyPolis, empresa responsável pela plataforma web que serviu de trampolim a este desafio.

O principal objetivo da distinção foi estimular o espírito de iniciativa e a cidadania empreendedora dos jovens portimonenses, desafiados a responder à pergunta «Se tivesses 500 euros, o que mudavas na tua cidade?».

A partir das 20h30, sobe ao palco no Grande Auditório do TEMPO – Teatro Municipal de Portimão o espetáculo «Volt’a Portugal em Revista», produzido pela associação cultural Sonhos em Cena. Trata-se de uma revista à portuguesa que promete quase duas horas de humor, salpicadas de crítica social, sátira, emoções e afetos.

À frente de um elenco de luxo, Natalina José e António Calvário, cidadão honorário de Portimão, regressam aos palcos onde se evidenciaram como grandes vedetas do teatro de revista e do panorama musical.

Neste espetáculo sem intervalo, de acordo com as orientações da Direção-Geral da Saúde, figuram ainda Isabel Damatta, Ricardo Figueira, Raquel Caneca e Sara Inês, sob encenação de Renato Pino.

Os interessados em assistir a este divertido espetáculo com entrada gratuita, embora sujeito à lotação do espaço, devem levantar previamente os bilhetes, dois por pessoa, no TEMPO no dia 9 de dezembro, das 13h00 às 18h00.

Paços do Concelho recebe sessão solene

A manhã do Dia da Cidade, 11 de dezembro, começa às 9h00 com o tradicional hastear de bandeiras, este ano protagonizado por agentes da proteção civil local, ao som da interpretação do hino nacional pelo fadista portimonense João Leote, acompanhado pelo maestro Gabriel Rodeia, aos comandos da Sociedade Filarmónica Portimonense, sendo posteriormente assinalados o 13º aniversário do Mercado da Avenida São João de Deus e o 1º aniversário do Pavilhão Desportivo da Boavista.

«Um minuto sem Covid», é a proposta de um pequeno vídeo documental, de um minuto, onde se ilustra o dia a dia daqueles que asseguram o funcionamento do Posto de Comando Municipal – COVID-19 no momento em que completam nove meses de operação no Centro Municipal de Emergência e Proteção Civil, onde funciona também a Unidade de Saúde Pública.

Momento alto do programa, a sessão solene do Dia da Cidade terá lugar às 18h00 no salão nobre dos Paços do Concelho e, entre os discursos, contará com interlúdios musicais pelos alunos da Escola Básica e Secundária da Bemposta, merecendo destaque na cerimónia o uso da palavra pelo presidente da Assembleia Municipal, João Vieira e pela presidente da Câmara Municipal de Portimão, Isilda Gomes.

Foi reservada para o dia 12 de dezembro, a partir das 10h00, a inauguração no Museu de Portimão das exposições «20ª Corrida Fotográfica de Portimão» e «Bem-vinda sejas Amália», que poderão ser visitadas à terça, das 14h30 às 18h00 e de quarta a domingo das 10h00 às 18h00. Ao domingo a entrada é gratuita.

Lugar aos músicos de Portimão

Por fim, o Grande Auditório do TEMPO receberá a partir das 17h00 de 12 de dezembro a sétima e última sessão da iniciativa «Portimão dá-te palco», projeto camarário que, literalmente, deu palco a mais de 20 artistas/bandas locais, os quais mereceram divulgação nas redes sociais do município de Portimão durante as matinés dos últimos fins de semana.

Logo depois, vai ser lançado no Café Concerto do TEMPO o novo projeto “Portimão o palco é teu”, que se constitui como um programa open call em que, durante dez dias, os artistas da terra poderão inscrever-se para atuar na Black Box do TEMPO.

Para o efeito, os músicos devem proceder à respetiva candidatura no site da Câmara de Portimão.

A programação do Dia da Cidade de Portimão pode ser assistida a par e passo nas redes sociais, aqui e aqui.