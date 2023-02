Município de Portimão cede ao CHUA terreno para creche e duas viaturas. Protocolo já foi assinado.

O município de Portimão assinou na quinta-feira, dia 23 de fevereiro, dois protocolos com o CHUA – Centro Hospitalar Universitário do Algarve, relacionados com a entrega temporária de duas viaturas destinadas às equipas que se deslocam ao domicílio dos pacientes tratados pela unidade de Portimão, e com a cedência de um terreno para construção de uma creche na zona das Cardosas.

Os dois veículos, cedidos temporariamente pela autarquia, servirão a unidade de hospitalização domiciliária de Portimão do CHUA, um serviço alternativo ao internamento convencional para doentes cuja assistência médica pode ser prestada em ambiente familiar.

O projeto, iniciado em 2019 na unidade hospitalar de Faro, arrancou agora em Portimão, disponibilizando também aos utentes do barlavento um serviço de cuidados de saúde diferenciados e de proximidade, com assistência domiciliária a funcionar 24 horas por dia, apoio médico e de enfermagem em permanência, ou em prevenção, assegurado por uma equipa multidisciplinar.

Quanto ao protocolo relativo à cedência de um terreno com cerca de 5400 m², em regime de direito de superfície, a título gratuito e por um período renovável de 50 anos, destina-se à construção de nova creche em Portimão, no Alto da Boavista/Cardosas.

A dia 23 de janeiro, o município de Portimão estabeleceu um acordo de cooperação com o CHUA, referente à nova resposta da Equipa Comunitária de Saúde Mental de Portimão e Lagoa (ECSM) e da Unidade de Psicogerontologia do centro hospitalar algarvio, que está a funcionar em instalações do antigo Centro de Saúde de Portimão.

Enquanto a autarquia é responsável pela renda do imóvel e pelos equipamentos da estrutura, cabe ao CHUA assegurar os recursos humanos e os materiais necessários para atividades de reabilitação e procedimentos de enfermagem.

Entre outras valências, o novo espaço conta com um gabinete de enfermagem, três gabinetes para consultas e uma sala de atividades para grupos, funcionando durante os dias úteis, entre as 9h00 e as 18h00.