Portimão Bike Race abriu as inscrições para a segunda edição

Já estão abertas as inscrições para a segunda edição da Portimão Bike Race, marcada para os dias 10 e 17 de setembro, com o objetivo de fomentar a prática do ciclismo de lazer nas vertentes de estrada e de BTT.

No primeiro dia, 10 de setembro, terão lugar nas modalidades de ciclismo de estrada, as provas Granfondo (125km) e Mediofondo (75km), com início às 9h00 no Portimão Arena, cujas inscrições encerram a 5 de setembro e devem ser feitas a partir do webiste, disponível aqui, com o custo de 29 euros.

Para 17 de setembro, a Portimão Bike Race apresenta as provas de maratona de BTT (60km) e a Meia Maratona de BTT (45km), com início às 9h00 no Complexo Desportivo da Mexilhoeira Grande, encerrando as respetivas inscrições no dia 12 de setembro, também disponíveis através do mesmo site, pelo custo de 15 euros.

Podem participar nestes dois eventos ciclistas, ciclodesportistas e cicloturistas federados e não federados de ambos os sexos, entre os 17 e os 70 anos, conforme estipulado no regulamento, disponível juntamente com informações complementares aqui.

Em todos os casos, os participantes das provas pedalarão ao seu ritmo por toda a extensão dos percursos, sendo-lhes cronometrado por meios eletrónicos (chip) o tempo que demoram a completar a totalidade dos trajetos delineados, constituindo a Taça Portimão Bike Race um troféu facultativo para quem pretenda participar nas duas modalidades referidas.

Trata-se de uma organização conjunta entre a TRP – Associação Trail Runners Portimão e o GARRA – Grupo de Amigos Rodas do Rio Arade, que contam com os apoios da Câmara Municipal de Portimão e da ACA – Associação de Ciclismo do Algarve, além das parcerias de Onebike, G-ride, Bombeiros de Portimão, PSP, GNR, Decathlon Portimão e Única – Adega Cooperativa do Algarve.

Mais informações podem ser solicitadas através de e-mail (trp.ciclismo@gmail.com e garra.ptm@gmail.com) ou telefone (963099124 e 967092693).