Portimão ausculta jovens no âmbito da revisão do PDM

Município de Portimão promove sessão de auscultação dirigida aos jovens no âmbito da revisão do Plano Diretor Municipal (PDM).

O município de Portimão está a levar a efeito diversos fóruns temáticos de auscultação pública, visando a concertação de uma estratégia para o desenvolvimento sustentável do concelho, no âmbito do processo de revisão do Plano Diretor Municipal (PDM).

No seguimento das duas sessões de auscultação pública anteriores, para técnicos com intervenção na área do urbanismo e para o público em geral, será agora a vez de dar voz aos jovens para que contribuam na concretização de uma estratégia para o desenvolvimento do território, apontando caminhos e colocando no futuro as raízes de ação do presente.

Este fórum de auscultação terá lugar na segunda-feira, dia 17 de outubro, na sala de formação do Museu de Portimão e decorrerá em horário pós-laboral, entre as 20h45 e as 23h30, destinando-se a todos os jovens do ensino secundário, profissional e universitário, jovens desempregados e jovens trabalhadores do concelho de Portimão, até aos 30 anos.

O PDM é um documento fundamental de ordenamento e gestão do território, pelo que a opinião de todos é importante para definir as prioridades e traçar as ações que irão fazer de Portimão um concelho mais qualificado, mais competitivo e com melhor qualidade de vida.

A participação nesta sessão é limitada a 50 participantes e está sujeita a inscrição prévia, através do preenchimento do formulário disponível aqui.