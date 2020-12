Prémio Municipal do Voluntariado volta a distinguir e incentivar projetos inovadores na área social de Portimão. Hoje, Dia Internacional do Voluntariado são revelados os vencedores da edição 2020.

No Dia Internacional do Voluntariado, que se celebra hoje, sábado, dia 5 de dezembro, e Portimão regista a efeméride revelando os vencedores do Prémio Municipal de Voluntariado, criado em dezembro de 2018 pela autarquia local com o objetivo de distinguir projetos nas áreas da solidariedade, saúde, ambiente, economia social, educação e formação, que promovam a melhoria da qualidade de vida de crianças, jovens, idosos, cidadãos portadores de deficiência ou outras pessoas em situação vulnerável.

Nesta segunda edição, o júri atribuiu o prémio na categoria coletiva ao projeto «Nutrição Entérica», apresentado pela Cáritas Paroquial Nossa Senhora da Conceição – Matriz de Portimão, ao passo que na categoria singular venceu o projeto «D’Ar_te», proposto por Vanessa Cândido Guimarães.

De entre as 10 candidaturas admitidas a concurso, o júri decidiu ainda atribuir uma menção honrosa na categoria coletiva, ao projeto «As Lavadeiras de Portimão», apresentado pelo MAPS.

Os projetos vencedores receberão um prémio pecuniário no valor de 6500 euros cada e serão distinguidos numa cerimónia agendada para dia 7 de dezembro, às 18h00, no salão nobre dos Paços do Concelho, e que marcará o início das comemorações do 96º aniversário de elevação de Portimão a cidade, que este ano, devido à pandemia, terá uma programação exclusivamente online, a qual poderá ser seguida a par e passo nas redes sociais do Município.

Os projetos vencedores

Com o projeto «Nutrição Entérica», a Cáritas pretende apoiar as pessoas com necessidade de nutrição artificial por perda da via oral, requerendo fórmulas comerciais para nutrição entérica.

O objetivo é adquirir produtos de fórmulas de dieta industrial com composição completa padronizada, hiperenergética ou hiperproteica, fórmulas de dieta suplementar e produtos de modificação da consistência da dieta, com o intuito de apoiar famílias que têm parcos recursos financeiros e que não conseguem adquirir esta alimentação de forma mais acessível.

O projeto será trabalhado em articulação com o Serviço de Gastrenterologia do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA), Unidade de Portimão, que detetará pacientes nesta situação e os encaminhará para a Cáritas, que servirá de facilitadora/mediadora neste processo.

O prémio singular, destinado ao projeto «D’Ar_te», de Vanessa Cândido Guimarães, envolve teatro, dança, música, voz, expressão corporal e comunicação, visando promover um ensino mais divertido, estimulador e desafiante. Para o efeito, serão recolhidas ideias e encontradas soluções com os mais jovens, no sentido de os incentivar para que contribuam por um mundo mais ativo no âmbito da solidariedade, ao mesmo tempo que lhes será incutido o dever cívico.

Todas as iniciativas vão ser finalizadas com trabalhos de reportagem, fotografia e vídeo, sendo ensinado aos participantes como usar de maneira benéfica as redes sociais, criando desafios divertidos e motivacionais.

Na sua primeira edição, em 2019, o Prémio Municipal do Voluntariado coube ao projeto Barbearia Social, uma ideia do jovem barbeiro portimonense Bruno Santos acarinhada pela Cáritas da Matriz de Portimão e que tem como principal objetivo fomentar a integração social dos menos favorecidos através da mudança de visual, facilitando a sua integração no mercado de trabalho, a pensar em especial nas pessoas com necessidades e sem-abrigo.

A funcionar desde 15 de setembro último, a barbearia já atendeu, a custo zero, 31 utentes dos 10 aos 75 anos, sendo que todos os utilizadores devem estar inscritos na Cáritas ou noutra instituição sem fins lucrativos da Rede de Emergência Social de Portimão.

Plataforma Voluntariado Portimão para breve

Encontra-se em fase final de desenvolvimento, por parte do município de Portimão, uma plataforma Voluntariado Portimão, que visa sistematizar a informação relativa à oferta e à procura do voluntariado, mediante a inscrição de entidades promotoras de voluntariado e de voluntários/as e a submissão de projetos de voluntariado.

A plataforma Voluntariado Portimão, que em breve estará disponível no site oficial da autarquia, destina-se a todas as pessoas individuais interessadas em serem voluntários e às entidades locais promotoras de ações de voluntariado previamente acreditadas, que passarão também, através desta plataforma, a dar a conhecer não só a sua missão, como os diferentes projetos de voluntariado que têm em curso e que precisam de voluntários.

A criação desta plataforma vem, através da inscrição de voluntários/as e ações de voluntariado, facilitar o contacto e promover a participação e a visibilidade do trabalho voluntário e permite valorizar um voluntariado qualificado, responsável e dinâmico.