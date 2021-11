Portimão assinalou Dia Europeu da Alimentação e da Cozinha Saudáveis

Portimão assinalou esta segunda-feira, 8 de novembro, o Dia Europeu da Alimentação e da Cozinha Saudáveis com diversas atividades.

O programa de atividades realizadas ao longo da manhã na Quinta Pedagógica, começou com uma aula de «fitness» seguida de um workshop sobre receitas saudáveis e respetiva degustação no âmbito do Projeto de Inovação Social «Prato Certo», do qual a Câmara Municipal de Portimão é parceira em conjunto com a Associação In Loco.

Participaram ativamente nesta manhã saudável, utentes dos Centros de Convívio Sénior e Centros Comunitários de Portimão, assim como alunos seniores do Programa Exercício e Saúde e meninos e meninas do Lar da Criança de Portimão, num total de 119 participantes, aos quais se juntaram o vice-presidente da Câmara de Portimão, Álvaro Bila, e a vereadora com o pelouro do Desporto, Ação Social e Saúde, Teresa Mendes.

A efeméride faz parte de uma campanha da União Europeia que visa combater a obesidade, incentivando os cidadãos comunitários a optarem por um regime alimentar equilibrado e a fazerem mais exercício físico.

Comida à mesa apetitosa e saudável

O projeto «Prato Certo», cuja candidatura foi aprovada pelo CRESC Algarve – Portugal Inovação Social, tem a duração de três anos, sendo o município de Portimão um dos membros cofinanciadores, juntamente com mais 15 autarquias.

Desde 2019, e até final do ano em curso, serão concretizadas no concelho um total de 36 sessões direcionadas a públicos prioritários (alunos das escolas, seniores, técnicos e famílias vulneráveis) e à comunidade em geral, no sentido de colocar a alimentação saudável, económica e apetitosa no centro da vida das pessoas, dotando-as de ideias e instrumentos que contribuam para escolhas certas à mesa.

Apesar das limitações motivadas pela Covid-19, foram desenvolvidas atividades sob os temas «Horta dos Temperos», Planeamento Refeições», «Análise de Rótulos» e «Receitas com cabazes» junto dos utentes dos Centros de Convívio Sénior de Portimão, Centro Convívio Sénior da Aldeia das Sobreiras, Lar da Criança de Portimão, Cáritas, Santa Casa da Misericórdia de Alvor e Santa Casa da Misericórdia de Portimão.

Destaca-se a distribuição de «Receitas com cabazes» dirigidas a beneficiários de cabazes alimentares, elaboradas com base nos produtos oferecidos, bem como a disponibilização de várias dicas relativas à organização de ementas, aproveitamentos e congelação, além da realização de workshops de alimentação destinados a beneficiários e utentes da Caritas, GRATO – Grupo de Apoio aos Toxicodependentes e ADRA – Associação Adventista Para o Desenvolvimento, Recursos e Assistência.

Até ao final de novembro, estão ainda previstos dois workshops, o primeiro direcionado a «pais e filhos», com dicas de receitas saudáveis para aniversários, e o segundo direcionado à comunidade em geral, sobre receitas para a época natalícia que se aproxima, sendo as respetivas datas divulgadas oportunamente.

Ainda nesta área, merece referência especial o programa municipal «Portimão Saudável – Nutrição, Desporto e Saúde», que tem por parceiras algumas entidades, como a Associação Flor Dente de Leão e a ADRA, visando a realização de workshops sobre alimentação saudável.

No âmbito da promoção de um estilo de vida saudável e da importância do exercício físico, a autarquia tem vindo a apostar desde 2002 no Programa «Exercício e Saúde» recentemente distinguido com a Certificação de Qualidade por parte da plataforma online Cidade Social, atribuída no âmbito dos Municípios Amigos do Desporto 2021.

O Programa «Exercício e Saúde» conta atualmente com mais de 300 participantes com idade igual ou superior a 60 anos que, de forma regular, frequentam sessões de exercício físico, na vertente de ginástica, hidroginástica, marcha e corrida, e ainda ações de intercâmbio com outros municípios, o que proporciona a criação e o desenvolvimento de adaptações favoráveis que contribuem para um envelhecimento saudável.