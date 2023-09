Portimão assinala Dia Mundial do Turismo com atividades sustentáveis

O Dia Mundial do Turismo, 27 de setembro, vai ser celebrado em Portimão com um conjunto de atividades sustentáveis e gratuitas.

Os investimentos verdes inspiram este ano o Dia Mundial do Turismo, que se comemora a 27 de setembro e que o município de Portimão se prepara para assinalar com um conjunto de iniciativas, tendo como mote uma das prioridades da Organização Mundial de Turismo (OMT), que preconiza a recuperação, o crescimento e o desenvolvimento da atividade turística de forma sustentada.

Em Portimão, o programa do dia começa com um passeio a pé de duas horas e meia «Ao Sabor da Maré», cujo ponto de encontro está marcado para as 9h30 no Complexo Desportivo de Alvor.

A partir do Posto de Turismo de Portimão, localizado no edifício da antiga Lota, tem início, às 10h00, um passeio em tuk tuk elétrico entre a cidade e a Praia da Rocha, a que se seguirá, às 11h30, e no mesmo local uma viagem entre Portimão e Alvor.

Para as 14h00 e as 16h00 estão marcados passeios em catamarã eletrossolar pela costa de Portimão até à Ponta João D’Arens, cujo ponto de encontro também será o Posto de Turismo de Portimão, na zona ribeirinha da cidade.

Os interessados em todas estas atividades do Dia Mundial do Turismo em Portimão deverão inscrever-se previamente e de forma gratuita, fornecendo nome completo, correio eletrónico e número de contacto por e-mail (info@visitportimao.com) ou através de telefone (282 402 487).

Entre as 9h30 e as 17h30, o Posto de Turismo de Portimão dará as boas-vindas a todos os visitantes, com animação, ofertas promocionais sobre este destino de férias e degustações de produções locais, que no caso dos vinhos tem o apoio do produtor vitivinícola Quinta da Penina.

No mesmo dia, decorre também a Rota do Petisco, até 15 de outubro, proporciona em algumas dezenas de espaços de restauração o melhor da gastronomia e doçaria do concelho, numa organização da associação local Teia D’Impulsos.

Crescimento turístico sustentado:

Segundo a OMT, são necessários mais investimentos direcionados para as pessoas, para o planeta e para a prosperidade, salientando esta entidade a importância de se encontrarem soluções inovadoras que promovam e sustentem o crescimento económico e a produtividade, convergindo para as metas da sustentabilidade.

Por outro lado, o Dia Mundial do Turismo visa sublinhar a imprescindibilidade da realização de investimentos que beneficiem as pessoas (apostando na educação e competências), o planeta (incidindo em infraestruturas sustentáveis e acelerando a transformação ecológica) e a prosperidade (promovendo a inovação, a tecnologia e o empreendedorismo).

É por isso que. neste ano, o Dia Mundial do Turismo dirige um apelo à comunidade internacional, aos governos, às instituições financeiras multilaterais, aos parceiros de desenvolvimento e aos investidores do sector privado, «para que se unam em torno de uma nova estratégia de investimento no segmento turístico».