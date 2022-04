Portimão assinala Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor

Para comemorar o Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor, que se assinala a 23 de abril, a Biblioteca Municipal Manuel Teixeira Gomes vai promover três iniciativas.

O primeiro momento, marcado para as 15h00, será a sessão a solo com concertina intitulada «Contatininhas», na qual Luís Carmelo contará e cantará histórias que exploram o verso e a prosa, apresentando um vocabulário cuidado e diverso, ao mesmo tempo que propõe jogos de repetição, paralelismo e antecipação.

Mais tarde, às 18h00, começam as «Histórias na areia – O Último Inverno», a cargo de Fernando Guerreiro e Pilar Puyana, numa atividade que revelará como em cada grão de areia há uma história guardada e que, quando muitos grãos se juntam, surgem narrativas emocionantes e surpreendentes.

Trata-se de um espetáculo de narração oral, animação de areia e música, que inclui momentos surpreendentes nos quais são criados ambientes e instantes únicos. Esta atividade é criada a partir de um conto original de Pilar Puyana e com banda sonora original de Elísio Donas (Ornatos Violeta) e Jorge Benvinda (Virgem Suta).

Por fim, a partir das 21h00, Luís Carmelo e Pilar Puyana apresentarão uma Sessão de Contos, que junta narrativas do arco-da-velha, fábulas do tempo em que os animais falavam, mas também lendas de terras distantes e próximas, mitos antigos do Norte e do Sul, histórias de amor, de ódio, de sonhos e desencontros.

Celebrado desde 1996 por decisão da UNESCO, o Dia Mundial do Livro é assinalado a 23 de abril com base na tradição catalã, segundo a qual, neste dia, os cavaleiros ofereciam às suas damas uma rosa vermelha de S. Jorge e recebiam em troca um livro, testemunho das suas heroicas aventuras, sendo posteriormente a data escolhida para também comemorar os Direitos de Autor.