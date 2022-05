Programa decorre de 28 de maio e 3 de junho, na Casa Manuel Teixeira Gomes.

Os 162 anos sobre o nascimento de Manuel Teixeira Gomes assinalam-se no próximo dia 27 de maio, e a cidade de Portimão não esquece esta data fundamental no legado daquele que é considerado «o mais prestigiado portimonense» da história.

A programação especial inclui um concerto com música ao gosto do homenageado, uma conferência–debate e a doação de um quadro que fez parte do espólio do escritor, diplomata e Presidente da República.

As comemorações decorrerão em dois momentos diferentes e arrancam no dia 28 de maio, a partir das 18h00, com a doação à Casa Manuel Teixeira Gomes do quadro «A Adoração dos Reis Magos», por parte de António Macieira Coelho, filho do professor Eduardo Coelho (1895-1974), que se correspondeu com Teixeira Gomes e de quem recebeu esta pintura, já no final da vida do escritor.

Segue-se a apresentação do programa preliminar do futuro núcleo museológico da Casa Manuel Teixeira Gomes e o concerto «Teixeira Gomes – A música que lhe trazia paz», a cargo da pianista Laura Quaresma e da violoncelista Bárbara Santos, que interpretarão obras de Marcello, Fauré, Rachmaninov, Glazunov, Saint-Saens, Mendelsshon, Bridge, Chopin e Bloch.

Este primeiro momento incluirá leituras de textos de Manuel Teixeira Gomes, a cargo de Júlio Ferreira, a que se seguirá uma degustação de produtos regionais.

O programa, da responsabilidade do município de Portimão, encerrará às 18h30 de dia 3 de junho, com a conferência-debate «Teixeira Gomes – A Guerra e a Paz», a cargo do professor catedrático Nuno Severiano Teixeira, que irá abordar o relevante papel do então ministro plenipotenciário de Portugal em Londres, aquando da entrada do país na 1ª Guerra Mundial (1914-1918), bem como enquanto chefe da delegação portuguesa nas complexas negociações que levaram aos acordos de paz, nas conferências internacionais de Spa, Londres, Génova e Genève, chegando a vice-presidente da assembleia-geral da Sociedade das Nações, antecessora da ONU.

«Os dois últimos anos de vida deste homem que abominava a guerra foram passados em plena 2ª Guerra Mundial, quando a vitória da Alemanha nazi parecia imparável, nomeadamente no Norte de África, onde acabou por falecer, em 1941», relembra a Câmara Municipal de Portimão.

Boémio, negociante, melómano, viajante, escritor e diplomata, Manuel Teixeira Gomes nasceu em 1860 e atravessou, como testemunha e protagonista, os grandes momentos da história portuguesa do início do século XX: o advento e a afirmação do regime republicano, a participação na 1ª Guerra Mundial, a ascensão e queda do sidonismo, as intricadas negociações do pós-guerra e a coragem política e social da I República.

Foi eleito Presidente da República a 6 de agosto de 1923, demitindo-se das suas funções a 11 de Dezembro de 1925, num contexto de enorme perturbação política e social. A sua vontade em dedicar-se exclusivamente à obra literária foi a sua justificação oficial para a renúncia.