Portimão assinala 161º aniversário de Manuel Teixeira Gomes

Efeméride assinalada com a leitura online de excertos da obra do Presidente-escritor, entre outras iniciativas.

O município de Portimão assinala amanhã, quinta-feira, dia 27 de maio, o 161º aniversário do nascimento de Manuel Teixeira Gomes, escritor, diplomata, viajante e antigo Presidente da República, considerado o mais eminente portimonense.

Para celebrar a efeméride, a Biblioteca Municipal Manuel Teixeira Gomes transmite online, na sua página no Facebook, a partir das 17h00, um conjunto de leituras de excertos da obra do conceituado escritor, efetuadas por alunos do Curso de Artes do Espetáculo e Interpretação, do Agrupamento de Escolas da Bemposta.

Os interessados em conhecer outros aspetos da vida e obra de Teixeira Gomes podem visitar a exposição permanente «Portimão – Território e Identidade», patente no Museu de Portimão, que reúne um valioso acervo pessoal do estadista.

Para além disso, a Casa Manuel Teixeira Gomes constitui «um privilegiado local de encontro de culturas e artes, enquanto espaço de inspiração e evocação à vida e obra do Presidente-escritor», explica a Câmara Municipal.

A autarquia deliberou recentemente, por unanimidade, optar pelo direito de preferência e proceder à aquisição d’A Tralha, um edifício vizinho à atual Casa Manuel Teixeira Gomes e que inicialmente fazia parte do edifício onde nasceu o estadista e homem de letras.

O imóvel, que se encontra avaliado em 300 mil euros, está localizado no Largo do Dique nº 15 e no Largo 1º de Dezembro, encontrando-se inserido em Área de Reabilitação Urbana e Zona de Proteção de Bens Culturais, que abrange as antigas muralhas de Portimão, sendo constituído por três artigos urbanos, que fazem parte do edificado original da casa onde nasceu Manuel Teixeira Gomes e que atualmente é um dos polos culturais da cidade.