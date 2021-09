Portimão Arena com nova iluminação e consumo energético reduzido

Portimão Arena tem agora um novo sistema de iluminação que permite um consumo energético reduzido.

No seguimento da desmobilização do Portimão Arena como estrutura de apoio e suporte ao combate à COVID-19, o equipamento municipal beneficiou da substituição integral da iluminação interior, conforme já estava programado «há algum tempo».

No sentido de tornar o sistema de iluminação mais eficiente e económico, foram montadas 146 luminárias de 210 watts, 25 luminárias de 115 watts e 40 projetores de 450 watts, todos com tecnologia LED, substituindo as campânulas equipadas com lâmpadas de descarga de vapor de mercúrio e os projetores equipados com lâmpadas de descarga do tipo lodetos, instalados desde a abertura do Portimão Arena.

Com a colocação destes novos equipamentos, a potência instalada de 125 kW é reduzida para 75 kW, enquanto o nível de iluminação será aumentado em 30 por cento.

Em simultâneo com a substituição dos aparelhos de iluminação, está a ser instalado um sistema de telegestão ponto a ponto, que permitirá o controlo individual de cada unidade, bem como a regulação do seu funcionamento de 0 a 100 por cento, possibilitando criar todas as envolventes cénicas possíveis.

Numa segunda fase, será igualmente substituído o sistema de iluminação exterior, visando «a melhoria substancial da luminosidade no local, proporcionando uma clara poupança energética», segundo a Câmara Municipal de Portimão.