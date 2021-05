Portimão apoia músicos locais com o projeto «O Palco é Teu»

Programação envolve cerca de quatro dezenas de bandas e intérpretes, que atuam ao vivo.

O pequeno auditório do TEMPO – Teatro Municipal de Portimão recebe na próxima quarta-feira, dia 12 de maio, o primeiro espetáculo musical do projeto «O Palco é Teu», uma iniciativa da Câmara Municipal de Portimão para apoiar os artistas locais, cuja atividade tem sido afetada pela pandemia da COVID-19.

Os coletivos Macadâmia e Essência da Marimba apresentarão a sua música a partir das 19h00, dando assim início a esta open call lançada na primeira quinzena de janeiro passado e que contou com 45 candidaturas, entre artistas individuais e bandas, dos quais foram admitidos 33 grupos e seis intérpretes a solo.

A proposta inicial previa que os candidatos aceites iriam gravar as suas apresentações durante o mês de fevereiro, num palco especialmente criado para o efeito, mas a entrada em vigor do novo estado de emergência levou à suspensão desse calendário, até que fosse permitida a sua concretização.

Como o projeto tinha por missão principal o apoio financeiro aos artistas locais com atividade interrompida há mais de um ano, e uma vez que as dificuldades que o setor musical atravessa são emergentes, o município de Portimão optou por realizar espetáculos ao vivo, com entrada gratuita e sujeita à lotação da sala, que será reduzida de acordo com as normas da Direção-Geral da Saúde.

«O Palco É Teu» vai ser dividido em duas fases, continuando a primeira com o seguinte agendamento: 19 de maio – Jair Baptista e Conexão Algarve; 2 de junho – Ricardo Alberthy e The Nightriders; 16 de junho – Magic Acoustic Covers e Beto Kalulu; 30 de junho – Miguel Silva e Woodstick; 7 de julho – JazZeca e The Sound of Bass; 14 de julho – Guitarras de Fado e António Correia; 21 de julho – Sticky Fingers Duo e SAIA; 28 de julho – Pedro Nazário + Cálice; 11 de agosto – Dua Angola Brasil e Xico Barata & João Miranda; 18 de agosto – Intocáveis e Kappalifha.

Na segunda fase, entre meados de setembro e o final de novembro, o pequeno auditório do TEMPO receberá as seguintes atuações: 16 de setembro – Al-gharband e DJ Nelson Vaz; 23 de setembro – Bandamecos e Modinhas Humanas; 7 de outubro – Duo Caltrava e Simple Song Band; 14 de outubro – Adriana Marques e Brasa Doirada; 28 de outubro – Your Glam Band e Carlos Peregrino; 4 de novembro – Black Puzzle e DJ Naresk; 11 de novembro – Edmundo Vieira; 18 de novembro – Volume 2 e Ritmo Jovem; 25 de novembro – Gilettes d’Aço e HajaSaude.

Depois das iniciativas «TEMPO OnLive», que apoiou mais de 15 artistas em junho e julho de 2020, e «Portimão, Dá-te Palco!», com a participação de duas dezenas de intérpretes de diversos géneros musicais, «O Palco é Teu» é o terceiro projeto de apoio direto da Câmara Municipal de Portimão aos artistas locais desde o início da pandemia, tendo sido disponibilizado, para esta iniciativa específica, um auxílio financeiro de 500 euros por cada artista individual e de 1000 euros por cada banda.